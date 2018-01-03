Memur ve emeklinin 2018 zam oranları belli oldu

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6.4 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı zammı belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında yüzde 5,69’luk maaş zammı alacak.

2.4 milyon memur ile 1.7 milyon memur emeklisi ise yüzde 4’lük toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.

ÖĞRETMEN, POLİS, VAİZ, PROFESÖR MAAŞLARI NE OLACAK?

Maliye Bakanlığı’ının Temmuz 2017’de açıkladığı ve aile yardımı ödeneği dahil olan veriler esas alındığında 2018 Ocak ayında bazı kamu çalışanlarının maaşları, yüzde 1,69’luk enflasyon farkı ve yüzde 4 toplu sözleşme zammı eklendiğinde şöyle olacak:









EN DÜŞÜK MEMUR, SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK?

En düşük memur emekli aylığı 1871 liradan yüzde 1,69'luk enflasyon farkı ve yüzde 4'lük toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte 1978 liraya çıkacak. En düşük SSK emekli aylığı ise, Haziran- Aralık dönemi, 6 aylık enflasyon olan yüzde 5,69 oranında zamlanacak. Böylece 1485 liradan 1569 liraya yükselecek. En düşük Esnaf Bağ-Kur emekli aylığı da yüzde 5,69'luk artışla ise 1330 liradan 1409 liraya çıkacak.

2017 İLK YARIDA MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NE KADARDI?

Memurlar 2017'de ilk altı ay için toplu sözleşme gereği yüzde 3 zam almış ve aynı dönemdeki yüzde 5.89'luk enflasyon dikkate alındığında, kümülatif hesapla yüzde 2.92 oranında enflasyon farkı zammı almaya hak kazanmıştı.

Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam, yüzde 4'lük ikinci altı ay zammıyla birlikte toplamda yüzde 6.92 olmuştu.

10.5 MİLYON KİŞİ BEKLİYORDU

Toplamda 6.4 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 1.7 milyon memur emeklisi ve 2.4 milyon memur çalışanı olmak üzere 10.5 milyon kişi bu haberi bekliyordu.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



