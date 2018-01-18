‘Mehmetçik Kut’ül Amare’ dizisi yurt dışında da başarılı olacak!

Hazırlık süreci iki yıldan fazla süren ve büyük bir merakla beklenen ‘Mehmetçik Kut’ül Amare’ dizisi 18 Ocak Perşembe günü TRT’de başlıyor.
Kut’ül Amâre kuşatmasının gerçek hikâyesinin ekranlara taşınması için büyük emek harcadıklarını belirten TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, “Mehmetçik Kut’ül Amare’nin sadece Türkiye’de değil yurt dışında da önemli bir başarı kazanacağına inanıyorum.” dedi.
TRT olarak "Diriliş Ertuğrul" ve "Payitaht Abdülhamid" gibi yapımlarla büyük bir ivme yakaladıklarına dikkat çeken Eren, “Bu çıkışımızı Mehmetçik Kut’ül Amare ile sürdüreceğiz. Herkes büyük bir merakla diziyi bekliyor. İlk bölüm 18 Ocak akşamı ekrana geliyor. İzleyicilerimiz dizinin her bölümünü büyük bir heyecanla takip edecek.” diye konuştu.İbrahim Eren dizi için İstanbul Riva’da Türkiye’nin en büyük film platosunun kurulduğunu belirterek, “Irak’taki Kut şehri neredeyse yeniden inşa edildi. Bu dev plato dışında; İstanbul, İzmir ve başka şehirlerdeki tarihi mekânlarda da çalışıldı. Dizi için binlerce çadır, tüfek, silah ve mühimmat üretildi.” ifadelerini kullandı.
Mehmetçik serisi sürecek
TRT dizilerinin neredeyse tüm dünyada ilgiyle izlendiğinin altını çizen TRT Genel Müdürü, bundan sonraki projeler için de ipucu verdi; “Dünya markası olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz. Yaptığımız dizilerde çıtayı her seferinde yukarı taşıyoruz. İzlenme oranlarımız ve gelen olumlu tepkiler bizi yeni projeler için ayrıca motive ediyor. Kut-ül Amare ile başladığımız Mehmetçik serisiyle, 1’inci Dünya Savaşı süresince yaşanan bize ait diğer kahramanlık öykülerini de ekrana taşıyacağız."
Mehmetçik Kut’ül Amare’nin Konusu
Dizide; vatanı için her türlü fedakârlığı göze alan Osmanlı Devleti’nin efsanevi komutanlarından Süleyman Askeri’nin komuta ettiği Osmancık Taburu ve dizinin ana karakterlerinden Mehmet’in silah arkadaşlarıyla birlikte, zorlu Irak coğrafyasında İngilizlere karşı verdikleri destansı mücadeleleri ve kahramanlıkları işleniyor.
Oyunculara Altı Ay Askeri Eğitim!
Yapımcılığını Bozdağ Film, yönetmenliğini ise Mustafa Şevki Doğan’ın üstlendiği dizinin başrollerinde Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Gamze Özçelik, ve Serdar Gökhan oynuyor.Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapımda, 35 ana cast oyuncu ve 160 kişilik özel bir aksiyon ekibi yer alıyor. Projede bulunan oyuncu ve aksiyon ekibi, Türkiye'nin en iyi askerleri tarafından altı ay boyunca; at binme, göğüs göğüse çarpışma ve çöl şartlarında mücadele gibi 19. Yüzyıl’daki Osmanlı askerlerinin aldığı tüm eğitimlere tabi tutuldular.
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