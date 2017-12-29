Meghan küfürbazmış!

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Meghan Markle, her yeni yılın başlangıcında "küfür etmekten" ve

"tırnaklarını yemekten" vazgeçeceğine söz verip bunu bir türlü başaramıyordu.

Prens Harry ile ilişkisi ciddileşinceye kadar yazdığı ve epey popüler olan Tig adlı blog için yazdığı yazıda itiraf ettiğine göre Meghan Markle, her yeni yılın başlangıcında bu iki kötü alışkanlığından kurtulmaya çalışıyor. Ama yine

de başarılı olamıyordu.

Görünüşe göre Meghan Markle, 2018'in Mayıs ayında Prens Harry ile evlendikten sonra bu kötü alışkanlıklarına ister

istemez veda edecek.

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