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Meğer 40 değil tam 47 milyon Euro çöpe gitmiş... İşte belgesi!

Emre ÖZPEYNİRCİ
03.11.2017 - 14:37 | Son Güncelleme:

CHP’li milletvekili Tahsin Tarhan, bugün ‘40 milyon Euro çöpe gitti!’ başlıklı analiz yazıma itiraz etti.

Tarhan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 12 Aralık 2016’da bu yatırımla ilgili soru önergesi verdiğini ve Bakan Faruk Özlü imzalı gönderilen yazılı cevapta, ödenen paranın 47 milyon Euro’yu bulduğunun aktarıldığını söyledi. Meğer 40 değil tam 47 milyon Euro çöpe gitmiş... İşte belgesi
Bakan Özlü, Tahsin Tarhan’ın soru önergesine yönelik gönderdiği cevaptaTÜBİTAK’ın açıklamasını ve tablosunu  ekleyerek, lisans ücreti, prototip araçların bedeli ve ön-eğitim için toplam 46 milyon 609 bin Euro ödendiğini ortaya koymuş.

Tarhan’ın, ‘Saab’a verdiğiniz 40 milyon doların hesabını verin. Hangi firmayla nasıl bir sözleşme imzalandı, hangi banka kanalıyla sözleşme imzalanmıştır” sorusuna, TÜBİTAK’tan şu cevap gelmiş: “NEVS (Saab’ın Çinli sahibi) firması ile başlangıçta aşağıda dökümü ve bedelleri verilen 4 sözleşme imzalanmıştır.” İşte o fatura;

 Meğer 40 değil tam 47 milyon Euro çöpe gitmiş... İşte belgesi

Etiketler: gazetehaberleri
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