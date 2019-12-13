Rüyada elma görmek ne anlama gelir? Rüyada elma yemek tabiri

Rüyada elma görmenin farklı yorumları vardır. İşinizin durumuna, elmanın türüne, bağlı olarak farklı şekilde yorumlanıyor. Genel olarak rüya yorumcuları, rüyada elma görmenin iyi talihe işaret ettiğini belirtiyorlar.

Rüyada Elma Görmek

Rüyanızda elma görmenin birden fazla yorumu vardır. Elma, barışın, bolluğun ve bereketin işaretçisidir. Helal rızka, karlı işe, kazanca ve isteğinize kavuşma olarak yorulur. Bekârsanız, rüyanızda elma görmek, evlenmenize, evlada, kudrete delalettir.

Rüyanızda gördüğünüz elma tatlıysa helal rızka, ekşiyse haram rızka işarettir. Gördüğünüz elma yeşil, çürümüş veya hamsa planladığınız işin gerçekleşmeyeceğidir. Ekşi elma, bağırıp çağırmaya, dağınıklığa da işarettir. Beyaz elma gördüyseniz, bir yerden kar veya kazanç geleceği şeklinde yorulur. Haneniz bolluk ve berekete kavuşacak, rahata ereceksiniz. Elmayı alıp, sakladığınızı görmeniz telef olacak mala işarettir.

Rüyanızda belirli sayıda elma gördüyseniz, sınırlı sayıda paraya işarettir. Masa üstünde gördüğünüz elma, sosyal hayatta nüfus ve itibarınızın artacağının göstergesidir.

Rüyada Elma Yemek

Hazır plan/planlarınızın başarıya ulaşacağının işaretidir. Tatlı elma yediyseniz helal rızka, ekşisi üzüntüye veya şüpheli kazanca işaret eder. Başka birinin elmasını yediğinizi gördüyseniz, bencilliğe ve tembelliğe işarettir. Bu dönemde aile tartışmalarının yaşanacağı şeklinde yorumlanır. Ağaçtan kırmızı elma koparıp, yediğinizi gördüyseniz bir kız çocuğunuzun olacağı şeklinde yorumlanıyor.

Rüyada Elma Yemek Tabiri

Bütün alimlerin ve rüya yorumcularının ortak kanaati, rüyada yenen tatlı elmanın hayra alamet olduğudur. Evinde ve işinde başarılı ve mutlu olacağına işarettir. Bekârsa hayırlı bir evlilik yapacağına delalettir. Ekşi elma ise, aceleci davranıldığını, yaptığı işlerin olumlu sonuçlanmayacağı şeklinde yorumlanıyor.

Rüyanızda yediğiniz elmanın rengiyle ilgili farklı yorumlar var. Bu nedenle rüyanızda yediğiniz elmanın rengini uyanınca unutmamaya bakın.

Kırmızı elma; başarılı ve huzurlu bir yolda emin adımlarla ilerleyeceğinize,

Sarı elma; kendinizi kötü hissedeceğiniz, işinizden ve evinizden ayrı kalacağınıza,

Yeşil elma; kendinizi iyi hissedeceğinize, sorumluluklarınızı yerine getirdiğinize, mutlu bir geleceğinize, maddi durumunuzun çok iyi olacağına delalettir.

Çürük elma yediğinizi gördüyseniz, maddi ve manevi olumsuzluklara uğrayacaksınız demektir. İş kaybı yaşayacağınız, hırsızlığa uğrayacağınız, işlerinizde bozulmalar olacağı şeklinde yorumlanıyor. Bekârlar için aşk hayatlarının istedikleri gibi gitmeyecekleri, yuva kurmak için şartların oluşmadığı tabiri yapılıyor.

Rüyada Yerden Elma Bulup Yemek

Sokakta bulup, yerden alıp yediğiniz elma, mirasa konacağınıza, kötü şansınızın yok olacağınıza yorulur. Manevi olarak da rızkınız artacak ve sağlık sorunları yaşamayacaksınız. Rahat bir durumda veya konumdaysanız savurgan davranışlar sergileyeceğiniz konusunda ikaz olarak kabul edilmesi tavsiye ediliyor.

Rüyada Elmayı İkiye Bölmek

Rüyada elmayı ikiye böldüğünüzü görmeniz, hayra yorulmuyor. Evliyseniz ayrılığa, ortaksanız ortaklığınızın bozulacağı şeklinde yorumlanıyor. Elmayı sadece soyduğunuzu gördüyseniz, hayırlı kısmete delalettir. Elmayı kokladığınızı gördüyseniz, kısa süre içinde evleneceğinize işarettir.

Rüyada Elma Toplamak

Uzun süredir hayalini kurduğunuz ve gerçekleştirmek istediğiniz işin/işlerin gerçekleşeceğine delalettir. Beraberinde büyük kısmetler getirecek ve hayra vesile olacaktır.

Rüyada Ham Elma Yemek

Fazla aceleci davranmanın sonucunda eldeki parayı düşünmeden tüketeceğinize işarettir. Heyecanınız ve aceleciliğiniz neticesinde kaynaklanan hatalara da yorumlanıyor. İş hayatınızda, yetiştiremediğiniz iş/işler dolayısıyla amirlerinizle sorunlar yaşadığınız şeklinde de tabir ediliyor.

Rüyada Elma Ağacı Görmek

Hayatınızda bolluk ve bereketin sürekli olacağına işarettir. Tüccarlar için helal kazanca, evlenip, çocuk sahibi olmaya delalet eder. Ticaret hayatında başarıya, çevrenizdekilerin de yararlanabileceği bir işe sahip olacağınıza işaret eder.

Rüyanızda gördüğünüz elma bahçesi de bolluk, bereket ve cennetle tabir ediliyor. Elma bahçesi sizinse kendi işinizi kuracağınıza yorulur. Ağaçtan düşen elmaları gördüyseniz, önünüze bol fırsatlar çıkacağı ve sizin de bunları çok iyi değerlendireceğinizdir.