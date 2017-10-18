Lojman satışından 500 milyon lira

Bu çerçevede 50 bin lojmanın satılabileceği, buradan da 500 milyon liralık gelir elde edilmesi planlanıyor. İlk yıl 3 bin lojmanın satılması gündeme gelecek. 2018 yılı bütçe tasarısında hem lojman hem de sosyal tesislerin satışından elde edilecek gelirler bütçenin “gelir” kısmında yer aldı. Buna göre gelecek yıl lojman satışlarından 5 milyon lira, sosyal tesis satışından da 10 milyon lira bekleniyor. Tasarıya göre 3 yılda lojman ve sosyal tesis satışından 75 milyon lira gelecek. 2019’da lojmanlardan 10 milyon, 2020 yılında ise 15 milyon lira olmak üzere üç yılda 30 milyon liralık gelir elde edilmesi planlanıyor. Sosyal tesis satışlarından da 2018 yılında 10 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor. 2019 yılında 15 milyon liralık, 2020 yılında da 20 milyon lira olmak üzere gelecek 3 yılda 45 milyon liralık gelir gelebileceği tahmin ediliyor. 2018 bütçe tasarısı gerekçesine göre bakanlıkların yer aldığı genel bütçe kapsamındaki kuruluşlarda 207 bin 435 lojman, bin 516 sosyal tesis var. Özel bütçeli kuruluşlarda 18 bin 200 lojman, 858 sosyal tesis, yüksek öğretim kurumlarında da 12 bin 723 lojman, 486 sosyal tesis bulunuyor.

EN FAZLA MİLLİ EĞİTİM’DE

Bakanlıkların içinde olduğu genel bütçeli kuruluşların bünyesindeki bin 516 sosyal tesisten 549’u Milli Eğitim Bakanlığı’nda. 2018 yılı bütçe tasarısının gerekçesine göre; ikinci sırada Milli Savunma Bakanlığı geliyor. MSB’nin 279 sosyal tesisi var. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 153, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 129, Sağlık Bakanlığı’nın 93, Gıda, Tarım ve Havaycılık Bakanlığı’nın 85, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 67, Maliye Bakanlığı’nın 54, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın 44, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da 19 sosyal tesisi var. Lojmanlarda ilk sırayı Milli Savunma Bakanlığı alıyor. MSB’nin 55 bin 482 lojmanı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 42 bin 238 lojmanı, Jandarma Genel Komutanlığı’nın da 18 bin 100 lojmanı bulunuyor. Bunlar dışında en fazla lojman 34 bin 684 ile Milli Eğitim Bakanlığında. Sağlık Bakanlığı’nın 20 bin 720, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 5 bin 444, Maliye Bakanlığı’nın da 4 bin 691 adet lojmanı bulunuyor.