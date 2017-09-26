Gökhan Tiryaki, ilk kişisel fotoğraf sergisini açıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ALTIN Palmiye ödüllü “Kış Uykusu” ile hem Türkiye’deki hem de dünyadaki film festivallerinden övgü dolu yorumlarla ayrılan “Sarmaşık”, “Kelebeğin Rüyası” ve “Bir Zamanlar Anadolu’da”nın da aralarında olduğu birçok filmin görüntü yönetmenliğini yapan Gökhan Tiryaki, ilk kişisel fotoğraf sergisi ‘Cinerama’ ile sanatseverlerle buluşacak. 2005-2015 yılları arasında çektiği 30 fotoğraftan oluşan sergi, 10-31 Ekim tarihleri arasında UNIQ İstanbul’daki UNIQ Hall’de ziyarete açık olacak.
Amerikan Film Akademisi (AMPAS), Avrupa Film Akademisi (EFA) ve Asya Pasifik Film Akademisi (APSA) üyesi olan görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki, sinemacı kimliğiyle fotoğraf kimliğinin örtüştüğü ve sinerama tekniğiyle çektiği fotoğraflarından oluşan sergi ile yeniden fotoğrafa dönüş yapıyor. Tiryaki’nin, 10 Ekim’de UNIQ İstanbul’daki UNIQ Hall’de açılışı gerçekleşecek ilk kişisel fotoğraf sergisi ‘Cinerama’, ünlü görüntü yönetmeninin 2005-2015 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında görev aldığı filmlerin mekân gezilerinde çektiği fotoğraflarından derlenen 10+1 edisyonlu toplam 30 kareden oluşuyor.
Sinema filmi tadındaki karelerine gezdiği coğrafyalardan panoramik görüntülerle birlikte insan manzaralarını yansıtan Tiryaki, ‘Cinerama’yı şu cümlelerle ifade etti:
“Cinerama, fotoğraf serüvenimin, sinema serüvenimle kesiştiği yıllarda çektiğim yüzlerce karenin içinden kavramsal olarak hem sinemacı hem de fotoğrafçı bakış açımı içinde barındıran fotoğraflardan oluşuyor. Serginin panoramik fotoğraflardan oluşmasının en önemli nedeni insanları alışık olmadıkları bir kadraj anlayışının içine alabilmek ve onları çevreleyen mekânları olabildiğinde geniş vererek bizatihi konunun kendisi haline getirmek. Çok sevdiğim bir söz vardır: ‘Mekânlar insanlarla güzeldir.’ Ben bu güzelliğin peşindeyim. Sanatın içinden insanı çıkarırsanız geriye hiçbir şey kalmaz. Benim fotoğraflarım da öyle.”
“HAYATIMIN AYRILMAZ İKİ PARÇASI ‘CINERAMA’DA BİR ARADA”
‘Cinerama’ adlı sergisinde hayatının ayrılmaz iki parçasını, fotoğraf ile sinemayı bir araya getiren Gökhan Tiryaki, bu heyecanlı serüvene uzanan yolculuğa, çocukluğunda babasının orta format makinesi ile Instamatik 35 mm makinesini keşfetmesiyle başladığını açıklayarak, “Fotoğraf çekecek bilince ulaşmadan önce bu makineleri alır incelerdim. İçlerindeki mekanizmaya hayranlıkla bakardım. Yıllar sonra bu makinelere film takıp fotoğraf çekmeye başladım. Dünyayla aramdaki ilişki estetik bir boyut kazandıkça, fotoğrafla aramda da bir yakınlaşma başladı. İşte, tam da o günlerde ilk aşklarımdan biri fotoğraf oldu” dedi.
(FOTOĞRAF)
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