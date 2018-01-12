           KIŞ TATİLİNDE CİLDİNİZİ İHMAL ETMEYİN

- Nemlendiricili sabun kullanın: Cildinizin kurumaması için vücudunuzda nemlendirici özelliği bulunan sabun ve jeller kullanın.
- Kışın da peeling yapın: Kış mevsiminde de cilt tipinize uygun bir krem ya da maske seçin. Sıklığını yine cilt tipinize uygun olarak belirleyebilirsiniz.
- Yüzünüze uygun nemlendirici şart: Her duştan sonra cilt tipinize uygun nemlendiriciyi sürmeyi ihmal etmeyin.
- Güneş lekeleriniz varsa dikkat: Kışın nasıl olsa güneş yok diye nemlendirici sürmeyi ihmal etmeyin.
- Dudak bakımınızı da ihmal etmeyin: Kışın soğuğundan dudaklar da etkilenir. Bu nedenle dudaklarınızı yalamayın ve dudak nemlendiricisi kullanmayı ihmal etmeyin.
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