           KIŞ TATİLİNDE CİLDİNİZİ İHMAL ETMEYİN

Cildiniz her zaman özen ister. Tatile çıktığınız zamanlarda da cilt bakımınızı ihmal etmemeli, cildinizin ihtiyacı olan ürünleri yanınızdan ayırmamalısınız. Özellikle kış tatilinde cildiniz için kozmetik çantanızı öncelikli olarak bavulunuza koymalısınız. Peki, bu çantada neler olmalı?

Nemlendiricili sabun kullanın: Cildinizin kurumaması için vücudunuzda nemlendirici özelliği bulunan sabun ve jeller kullanın. Kışın da peeling yapın: Kış mevsiminde de cilt tipinize uygun bir krem ya da maske seçin. Sıklığını yine cilt tipinize uygun olarak belirleyebilirsiniz.







Kış mevsiminde de cilt tipinize uygun bir krem ya da maske seçin. Sıklığını yine cilt tipinize uygun olarak belirleyebilirsiniz. Yüzünüze uygun nemlendirici şart: Her duştan sonra cilt tipinize uygun nemlendiriciyi sürmeyi ihmal etmeyin.

Her duştan sonra cilt tipinize uygun nemlendiriciyi sürmeyi ihmal etmeyin. Güneş lekeleriniz varsa dikkat: Kışın nasıl olsa güneş yok diye nemlendirici sürmeyi ihmal etmeyin.

Dudak bakımınızı da ihmal etmeyin: Kışın soğuğundan dudaklar da etkilenir. Bu nedenle dudaklarınızı yalamayın ve dudak nemlendiricisi kullanmayı ihmal etmeyin. Benzer bilgiler ve daha fazlası için 365gun.com’a tıkla.



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