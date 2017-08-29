Kır düğünü yapmayı planlıyorsanız gelinlik ve ayakkabı seçiminiz kadar makyajınızla da konsepte uygun bir profil yakalamalısınız. Kır düğünü makyajı yaparken abartıdan uzak olmanız kusursuz bir gelin olmanız yolunda önemli bir adım. Peki kır düğünü için nasıl makyaj yapmalısınız?
Kır düğünü makyajınızı sade tutun
Kır düğünü makyajının doğal güzelliğinizi ortaya çıkaran bir makyaj olması gerekiyor. Bu makyaj stili için sade ve minimal bir görünüm yakalamaya çalışın.
Cilt bakımı yaptırın
Kır düğününden birkaç hafta önce cildinize bakım yaptırarak cildinizi ölü hücrelerden arındırabilir ve düğün öncesi pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz.
Cilt kusurlarınızı stick kapatıcı ile örtün
Makyaj öncesi cilt tonunu eşitleyen bir stick kapatıcı ile cildinizdeki kızarıklık, morluk ve lekeleri düzgün bir şekilde kapatabilirsiniz.
Likit fondöten tercih edin
Uzun süre kapatıcılık ve kalıcılık sağlayan likit fondötenleri düğün gecenizde tercih edebilirsiniz. Fondöteni fırça yardımı ile tüm cildinize eşit bir şekilde yayın.
Hafif bir pudra ile fondöteni sabitleyin
Fondöteninizi hafif yapılı bir transparan pudra ile sabitleyerek, makyajınızın daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz.
Gözlerinizi ortaya çıkarın
Göz bazı kullanarak gözlerinizi makyaja hazırlayabilirsiniz. Altın rengi bir farı hafif bir şekilde gözlerinize uygulayarak daha çekici görünebilirsiniz.
Eyeliner uygulayın
Düğün makyajınız için eyeliner kullanarak göz bölgenizi ön plana çıkarabilirsiniz. Eyeliner’ı kirpik diplerinize orta kalınlıkta çekerken alt kirpik diplerini de aydınlık veren bir göz kalemi ile daha hoş gösterebilirsiniz.
Hacimli bir maskara uygulayın
Kirpik kıvırıcı ile belirginleştirdiğiniz kirpiklerinize hacim veren maskaradan iki ya da üç kat uygulayabilirsiniz.
Allığı sade tutun
Şeftali veya bronz tonlarında bir allık ile makyajınızda gözlerinize öncelik verebilirsiniz. Allığınızı alnınızın ortasına, burun ucunuza ve elmacık kemiklerinize uygulamalısınız. Böylece allık cildinizde bütün bir görünüm oluşturur.
Dudaklarınıza doğal bir görünüm kazandırın
Dudaklarınıza nude veya şeftali tonlarında bir ruj ile renk verebilirsiniz. Dudak kalemi ile dudaklarınızı çerçeveleyerek sonrasında rujunuzu uygulayabilir, dilerseniz ruj üstüne parlatıcı sürerek dudaklarınıza daha dolgun bir görünüm kazandırabilirsiniz.
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