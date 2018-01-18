Kim Kardashian üçüncü kez anne oldu: Bu kez taşıyıcı anne doğurdu

Kim Kardashian haberi internet sitesinden duyurdu. Kardashian "Kanye ve ben sağlıklı ve güzel bir kız bebeğe sahip olmaktan mutluyuz" diye yazdı. Kim Kardashian, taşıyıcı anneye de teşekkür etti.

Ünlü yıldız "Kendilerine büyük bir hediye verip düşlerini gerçeğe dönüştüren taşıyıcı anneye minnettar olduklarını" belirterek doğum sırasında görev yapan hastane personeline de teşekkür etti.

Kardashian'ın sitesinden yaptığı paylaşım şöyle:



Kanye ve ben, sağlıklı ve güzel kız bebeğimizin dünyaya geldiğini bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Bize birinin verebileceği en değerli hediyeyi getiren ve düşlerimizi gerçekleştiren taşıyıcı annemize, harika doktorlarımıza ve gerçekleştirdikleri özel bakım için hemşirelerimize minnettarız. Nort ve Saint kız kardeşlerine hoşgeldin demek için özel bir heyecan duyuyorlar.