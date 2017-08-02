Kendi rekorunu kırdı!

ÜRÜN gruplarına göre gelir dağılımında aslan payının iPhone satışlarında olduğu Apple, yeni gelir kalemlerinde iddiasını ortaya koymaya başladı. Online müzik servisi Apple Müzik (Music) başta olmak üzere uygulama mağazası App Store, ödeme platformu Apple Pay ve bulut depolama hizmeti iCloud gibi servisleriyle yeni gelir alanları oluşturmak için harekete geçen Apple, servis gelirlerinden 7.2 milyar dolar elde etti. Apple tarihinde rekor seviyeye ulaşan servis gelirleri, şirketin tüm gelirleri içinde yüzde 16’lık pay almayı başardı.

30 MİLYON ABONE

Şirketin 2017 yılı nisan-haziran ayları arasında elde ettiği performansı değerlendiren Apple CEO’su Tim Cook, “Servis gelirlerimizde tüm zamanların rekorunu kırdığımız için mutluluk duyuyoruz. Haziran ayındaki gerçekleştirdiğimiz geliştirici konferansı ‘WWDC’de tanıttığımız iOS, macOS, watchOS ve tvOS’taki yeni yazılım sürümleriyle bu başarımızı pekiştireceğiz” dedi. Söz konusu rekordaki en büyük pay sahibi ise Apple Müzik’in. 2 yıl önce tanıtılan Apple Müzik, kullanıcıların aylık ücretler karşılığında sınırsız müzik dinlenmesini sağlayan bir platform. Şu anda 100’den fazla ülkede kullanılan Apple Müzik’in 30 milyon civarında ücretli abonesi bulunuyor.

Apple’ın mali tablolarında dikkat çeken bir diğer noktaysa iPhone satışlarında yakaladığı büyüme. Özellikle yeni iPhone modelinin eylül ayında tanıtılacak olmasından dolayı satışların yavaşlaması beklenirken Apple, geçen yılın aynı döneminde yüzde 15, bir önceki çeyrekte ise yüzde 1’lik düşüşten sonra yeniden iPhone satışlarını arttırmayı başardı. Teknoloji devi, 41 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirerek, Wall Street analistlerinin de beğenisini kazandı.

APPLE WATCH ARTIŞI

Şirketten paylaşılan rakamlarda göre 2017 Nisan-Haziran ayları arasında 45 milyar dolarlık gelir elde etti. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttı. Şirketin gelirlerinin 24.4 milyar doları iPhone’dan, 4.9 milyar doları iPad’ten ve 5.5 milyar doları ise Mac bilgisayarlardan geldi. Apple TV, Apple Watch, Beats products ve iPod gibi ürünlerin yer aldığı diğer ürün kategorisinin geliri ise 2.7 milyar dolar çıktı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23’lük artışın dikkat çektiği bu kategoride özellikle akıllı saat modeli Apple Watch’un önemli bir yere sahip olduğu tahmin ediliyor.

Apple’ın hayal kırıklığına uğradığı ülke ise Çin oldu. Çin’e yatırım yaparak, bu ülkeye verdiği önemi her fırsatta gösteren Apple’ın Çin gelirleri, 8 milyar dolara düştü. Çin’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 gerileme yaşayan Apple’ın en çok büyüme yaşadığı bölge ise yüzde 13 ile Asya Pasifik oldu.

İPAD SATIŞLARI 3 YILDAN SONRA YENİDEN ARTTI

APPLE’ın son dönemlerde ağırlık verdiği ürün gruplarının başında tablet bilgisayar modeli iPad’ler geliyor. Özellikle profesyonel kullanıcılara yönelik kalem ve klavyeli ‘Pro’ modelleriyle pazarda dikkat çeken marka, iPad satışlarını yaklaşık 3 yıl sonra yeniden arttırmayı başardı. Şirketin iPad satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 11.4 milyon adet olarak açıklandı. Böylelikle Apple’ın iPad gelirleri yüzde 2 artarak, şirketin toplam gelirinden yüzde 11’lik pay almayı başardı.

BORSAYA APPLE DOPİNGİ

APPLE’ın başarılı bir çeyreği geride bırakması şirketin borsadaki hisselerini arttırdı. Şirketin hisseleri, seans sonrası işlemlerde yüzde 6 değer kazandı ve hisse başı 159 dolara kadar çıktı. Şirketin toplam piyasa değeriyse 832 milyar dolara kadar yükseldi. Apple hisselerindeki bu artış borsaların da artmasını sağladı. Dow Jones, yüzde 0.22 artışla 22 bin seviyesini geçti. Nasdaq 100 endeksi yüzde 0.74 artışla 5 bin 930 puan, S&P 500 endeksi ise 0.08 artışla 2 bin 470 seviyesine ulaştı.