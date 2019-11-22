Zuhal Topal'la Sofrada kazananı kim oldu? İşte 22 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada birincisi ve haftanın puan durumu
Gündüz kuşağı yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada programında, cuma akşamı haftanın finali gerçekleşti. Gelin ve kayınvalidelerin yemek konusunda yarıştığı programda haftanın finalinde yarışmacılar Pınar Hanım'ın evine konuk oldu. Yapılan puanlama sonrası bu hafta en fazla oyu alarak para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte, 22 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve haftanın puan durumu.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışması, 22 Kasım Cuma akşamı 280. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. 18 Kasım Pazartesi günü başlayan yemek maratonu 22 Kasım Cuma akşamı gerçekleşen haftanın finali ile son buldu. 5 farklı gelinin iddialı menülerle yarıştığı programda yarışmacılar final günü Pınar Hanım'ın evine konuk oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında en fazla puanı kim aldı? İşte, 18 22 Kasım haftası Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bu haftaki kazananı...
22 KASIM CUMA ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın finali Pınar Hanım'ın evinde yaşandı. Pınar Hanım, haftanın son günü kesme çorba, pırasalı börek, şakşuka, fajita, mevsim salata, haşhaşlı revani menüsü ile rakiplerinin karşısına çıktı. Yapılan oylama sonrası sunucu Zuhal Topal haftanın birincisini açıkladı.
22 Kasım Cuma akşamı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta en fazla puanı alan yarışmacı Pınar Hanım oldu. 30 puanla haftanın birincisi olarak 15 bin TL'yi almaya hak kazanan Pınar Hanım büyük sevinç yaşadı.
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