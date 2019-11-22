Zuhal Topal'la Sofrada kazananı kim oldu? İşte 22 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada birincisi ve haftanın puan durumu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriZuhal Topal'la Sofrada kazananı kim oldu? İşte 22 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada birincisi ve haftanın puan durumu
GeriTelevizyon Zuhal Topal'la Sofrada kazananı kim oldu? İşte 22 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada birincisi ve haftanın puan durumu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
22.11.2019 - 19:18, Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada kazananı kim oldu? İşte 22 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada birincisi ve haftanın puan durumu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zuhal Topal'la Sofrada kazananı kim oldu? İşte 22 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada birincisi ve haftanın puan durumu

Gündüz kuşağı yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada programında, cuma akşamı haftanın finali gerçekleşti. Gelin ve kayınvalidelerin yemek konusunda yarıştığı programda haftanın finalinde yarışmacılar Pınar Hanım'ın evine konuk oldu. Yapılan puanlama sonrası bu hafta en fazla oyu alarak para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte, 22 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve haftanın puan durumu.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışması, 22 Kasım Cuma akşamı 280. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. 18 Kasım Pazartesi günü başlayan yemek maratonu 22 Kasım Cuma akşamı gerçekleşen haftanın finali ile son buldu. 5 farklı gelinin iddialı menülerle yarıştığı programda yarışmacılar final günü Pınar Hanım'ın evine konuk oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında en fazla puanı kim aldı? İşte, 18 22 Kasım  haftası Zuhal Topal'la Sofrada  yarışmasının bu haftaki kazananı...

22 KASIM CUMA ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın finali Pınar Hanım'ın evinde yaşandı. Pınar Hanım, haftanın son günü kesme çorba, pırasalı börek, şakşuka, fajita, mevsim salata, haşhaşlı revani menüsü ile rakiplerinin karşısına çıktı. Yapılan oylama sonrası sunucu Zuhal Topal haftanın birincisini açıkladı.

22 Kasım Cuma akşamı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta en fazla puanı alan yarışmacı Pınar Hanım oldu. 30 puanla  haftanın birincisi olarak 15 bin TL'yi almaya hak kazanan Pınar Hanım büyük sevinç yaşadı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle