Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte 18 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın kazananı
FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yemek yarışmasında, pazartesi günü başlayan maraton cuma akşamı yapılan final bölümü ile sona erdi. Gelin ve kayınvalidelerin yemek konusunda karşı karşıya geldiği eğlenceli yarışmada, haftanın finalinde en iyi yemeği yapan bir gelin, para ödülünü almaya hak kazandı. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte 18 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın kazananı.
Zuhal Topal'ın sunuculuğunu üstlendiği Sofrada yarışmasının 18 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 255. bölümünde haftanın finali gerçekleşti. Gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı programda, puanlama yapıldığı sırada heyecanlı anlar yaşandı. İşte, 14 18 Ekim haftası Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının kazanan ismi...
18 EKİM ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KAZANANI
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 14 Ekim Pazartesi günü başlayan yemek maratonu Canan Hanım'ın evinde gerçekleşen final bölümü ile tamamlandı. Canan Hanım final bölümünde tarhana çorbası, paçanga böreği, pazı dolması, kaşarlı mantar, patates püresi, haydari, antrikot şinitzel, amerikan salatası, cacık, yalancı profiterol menüsü ile konuklarını ağırladı. Yemek tadımının ardından puanlama bölümünde geçildi.
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta, Gülsüm Hanım'ın gelini Canan Hanım 31 puanla birinci oldu. Yarışmacı böylece 15 bin TL'yi almaya hak kazandı.
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