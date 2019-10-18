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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
18.10.2019 - 18:57, Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte 18 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın kazananı

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Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte 18 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın kazananı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yemek yarışmasında, pazartesi günü başlayan maraton cuma akşamı yapılan final bölümü ile sona erdi. Gelin ve kayınvalidelerin yemek konusunda karşı karşıya geldiği eğlenceli yarışmada, haftanın finalinde en iyi yemeği yapan bir gelin, para ödülünü almaya hak kazandı. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte 18 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın kazananı.

Zuhal Topal'ın sunuculuğunu üstlendiği Sofrada yarışmasının 18 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 255. bölümünde haftanın finali gerçekleşti. Gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı programda, puanlama yapıldığı sırada heyecanlı anlar yaşandı. İşte, 14 18 Ekim haftası Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının kazanan ismi...

18 EKİM ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KAZANANI

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 14 Ekim Pazartesi günü başlayan yemek maratonu Canan Hanım'ın evinde gerçekleşen final bölümü ile tamamlandı. Canan Hanım final bölümünde tarhana çorbası, paçanga böreği, pazı dolması, kaşarlı mantar, patates püresi, haydari, antrikot şinitzel, amerikan salatası, cacık, yalancı profiterol menüsü ile konuklarını ağırladı. Yemek tadımının ardından puanlama bölümünde geçildi.

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta, Gülsüm Hanım'ın gelini Canan Hanım 31 puanla birinci oldu. Yarışmacı böylece 15 bin TL'yi almaya hak kazandı.

 

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