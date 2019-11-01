Zuhal Topal'la Sofrada birincisi bu hafta kim oldu? İşte 1 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve puan durumu
Gündüz kuşağı yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 265. bölümünde final heyecanı yaşandı. 28 Ekim Pazartesi günü başlayan yemek maratonunun cuma akşamı son bulması ile beraber, bu hafta en fazla oyu alarak para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada birincisi bu hafta kim oldu? Para ödülünü hangi isim aldı? İşte, haftanın birincisi ve puan durumu
Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 1 Kasım Cuma akşamı yayınlanan bölümünde haftanın finali gerçekleşti. Gelin ve kayınvalidelerin yemek konusunda mücadele ettiği programın final bölümünde, yarışmacılar Ayşe Hanım'ın evine konuk oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında en fazla puanı kim aldı? İşte, 28 Ekim 1 Kasım haftası Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bu haftaki kazananı....
1 KASIM ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
İlgi gören yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 1 Kasım Cuma akşamı ekranlara gelen 265. bölümünde, Ayşe Hanım misafirlerini konuk etti. Ayşe Hanım haftanın finalinde; Kıymalı tarhana çorbası, tavuklu börek, zeytinyağlı taze börülce, etli İzmir enginarı, arpa şehriyeli pirinç pilavı, İzmir tulum peynirli salata, üç renkli prenses salatası menüsü ile yarışmacıların karşısına çıktı.
Yapılan tadım bölümünün ardından puanlama bölümüne geçildi. 1 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta en fazla puanı alan yarışmacı Çiğdem Hanım oldu. 34 puanla haftanın birincisi olan Çiğdem Hanım 15 bin TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı.
HAFTANIN PUANLAMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?
Çiğdem Hanım: 34
Derya Hanım: 27
Rabia Hanım: 26
Ayşe Hanım: 26
Emine Hanım: 24
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