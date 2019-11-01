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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
01.11.2019 - 19:07, Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada birincisi bu hafta kim oldu? İşte 1 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve puan durumu

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Zuhal Topal'la Sofrada birincisi bu hafta kim oldu? İşte 1 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve puan durumu

Gündüz kuşağı yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 265. bölümünde final heyecanı yaşandı. 28 Ekim Pazartesi günü başlayan yemek maratonunun cuma akşamı son bulması ile beraber, bu hafta en fazla oyu alarak para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada birincisi bu hafta kim oldu? Para ödülünü hangi isim aldı? İşte, haftanın birincisi ve puan durumu

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 1 Kasım Cuma akşamı yayınlanan bölümünde haftanın finali gerçekleşti. Gelin ve kayınvalidelerin yemek konusunda mücadele ettiği programın final bölümünde, yarışmacılar Ayşe Hanım'ın evine konuk oldu.  Peki, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında en fazla puanı kim aldı? İşte, 28 Ekim 1 Kasım haftası Zuhal Topal'la Sofrada  yarışmasının bu haftaki kazananı....

1 KASIM ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

İlgi gören yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 1 Kasım Cuma akşamı ekranlara gelen 265. bölümünde, Ayşe Hanım misafirlerini konuk etti. Ayşe Hanım haftanın finalinde; Kıymalı tarhana çorbası, tavuklu börek, zeytinyağlı taze börülce, etli İzmir enginarı, arpa şehriyeli pirinç pilavı, İzmir tulum peynirli salata, üç renkli prenses salatası menüsü ile yarışmacıların karşısına çıktı.

Yapılan tadım bölümünün ardından puanlama bölümüne geçildi. 1 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta en fazla puanı alan yarışmacı Çiğdem Hanım oldu. 34 puanla  haftanın birincisi olan Çiğdem Hanım 15 bin TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı.

HAFTANIN PUANLAMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Çiğdem Hanım: 34

Derya Hanım: 27

Rabia Hanım: 26

Ayşe Hanım: 26

Emine Hanım: 24

 

 

 

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