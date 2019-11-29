Zalim İstanbul'un 21. bölümünden 2. fragman yayınlandı
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay ve Berker Güven'in rol aldığı Zalim İstanbul, gelecek hafta 21. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala, diziseverlere pek çok ipucu veren 2. fragman paylaşıldı. İşte, Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanları...
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Zalim İstanbul'da gelecek hafta Agah, Ceren'i tamamıyla Karaçayların hayatından çıkartabilmek için ona bir anlaşma sunacak. İşte, Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanları ve 21. bölümün kısa özeti...
Zalim İstanbul yeni bölümüyle 2 Aralık Pazartesi 20.00'da Kanal D'de olacak. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde;
Agah, Ceren'i tamamıyla Karaçayların hayatından çıkartabilmek için ona bir anlaşma sunar. Ceren bu anlaşmayı kabul ederse elindeki açık çeke istediği meblağı yazacaktır. Bu anlaşmanın kurallarından birisi de doğacak olan çocuğun tüm haklarından vaz geçmesidir. Ceren, hiç düşünmeden anlaşmayı imzalar. Agah, istediğini elde eder. Bu anlaşma köşkü ayağa kaldırır. Özellikle Şeniz, Agah'ın kararını şaşkınlıkla karşılar.
Agah Bey ise, bu anlaşmadaki çocuk kuralını Nedim ile konuşur. Nedim'e, tüm zorbalıklarına karşın yanında durduğu Ceren'in yüzünü gösterdiğini düşünür. Nedim, bu olaya çok kızsa da umursamaz bir tavır takınır. Şirkette ise işler daha da karışır. Nedim, şirketin başına geçmeye kararlıdır; fakat, Agah'ın her şeyi ona bırakmaya niyeti yoktur. Bu durum Nedim ile Cenk'in tekrar karşı karşıya kalmasına neden olur.
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