Zalim İstanbul'un 21. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Zalim İstanbul'un bu haftaki 21. bölümünde Agah, Ceren'i tamamıyla Karaçayların hayatından çıkartabilmek için ona bir anlaşma sunacak. Öte yandan yeni bölümünden pek çok ipucu veren 2 fragman diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde neler olacak?
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay ve Berker Güven'in rol aldığı Zalim İstanbul, bu hafta 21. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala, diziseverler yeni bölüme ilişkin araştırmalarına hız verdi. İşte,
Zalim İstanbul'un 21. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...
Zalim İstanbul yeni bölümüyle 2 Aralık Pazartesi 20.00'da Kanal D'de olacak. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde;
Cemre’nin şüpheleri karşısında savunmaya geçen Cenk, Nedim’in duruma müdahale etmesiyle şaşkın kalır. Nedim’in fitilini yaktığı ateş Cemre’yi derinden sarsacak bir tartışmaya döner. Diğer yandan Ceren’in istediği para Şeniz’in kulağına gider. Şeniz, Agah’ın gözünü bu denli karartmış olmasına inanamaz ve Ceren’e karşı Seher kozunu oynar.
Cenk, gözü önünde Nedim ve Cemre arasında yaşananlar karşısında daha fazla sakin kalamaz. Nedim ise varlığını tüm köşke hissettirmek için izleyeceği yol onu istemeden de olsa amcası ile karşı karşıya getirecektir. Şeniz, Karaçayların serveti söz konusu olduğunda, tek bir kuruş dahi vermeye gönüllü değildir ve bu uğurda önündeki tüm engelleri aşacak planını devreye sokar.
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