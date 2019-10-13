Zalim İstanbul'un 15. bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 15. bölüm fragmanı diziseverlerle paylaşıldı. İlgiyle izlenen Zalim İstanbul'un yeni bölümünde; Ceren'in Nedim'e yaptıkları ortaya çıkınca Agah Ceren'i evden kovacak. Peki, Zalim İstanbul'un 15. bölümünde başka neler olacak?
Ekranlara geldiği ilk günden bu yana heyecanla takip edilen Zalim İstanbul'un yayınlanan 15. bölüm fragmanında, yeni bölümün yine heyecan dolu olacağı görülüyor. Sevilen dizinin yeni bölümü gelecek hafta yani 21 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanacak. İşte, Zalim İstanbul 15. bölüm fragmanı ve kısa özeti...
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas ve Berker Güven gibi isimlerin rol aldığı Zalim İstanbul'un 15. bölümünde;
Ceren'in Nedim'e yaptıkları ortaya çıkınca Agah Ceren'i evden kovar. Oldukça öfkeli olan Agah diğer taraftan da Ceren'in çocuğuna babalık testi yaptırmaya karar verir. Ceren'e ne olacak?
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