Zalim İstanbul'un 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un dün akşam yayınlanan 14. bölümünün ardından, gelecek hafta ekranlara gelecek 15. bölüme ait fragman diziseverlerle paylaşıldı. Yayınlanan fragman, sevilen dizinin gelecek hafta da heyecan dolu olacağını gösteriyor. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde neler olacak?
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas ve Berker Güven gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı sevilen dizi Zalim İstanbul'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam 14. bölümüyle ekrana gelen dizi izleyiciden tam not aldı. İşte, popüler dizinin 15. bölüm fragmanı...
Zalim İstanbul, 14 Ekim Pazartesi akşamı 15. bölümüyle Kanal D'de ekranlara gelecek. Fragmanda, Ceren'in Nedim'e yaptıkları ortaya çıktığı görülüyor. İşte, Zalim İstanbul'un 15. bölümünde olacaklar...
Ceren'in Nedim'e yaptıkları ortaya çıkınca Agah Ceren'i evden kovar. Oldukça öfkeli olan Agah diğer taraftan da Ceren'in çocuğuna babalık testi yaptırmaya karar verir. Ceren'e ne olacak? Zalim İstanbul yeni bölümüyle 14 Ekim Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!
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