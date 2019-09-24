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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
24.09.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Şeniz intihar mı ediyor?

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Zalim İstanbul'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Şeniz intihar mı ediyor?

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un dün akşam ekranlara gelen 12. bölümünde heyecan yine doruktaydı. Yeni bölümdeki olaylar halen hafızalarda tazeliğini korurken, Zalim İstanbul'un gelecek haftaki 13. bölüm fragmanı diziseverlerle paylaşıldı. Fragman sonrası 'Şeniz intihar mı ediyor?' sorusu akıllara geliyor. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölümde neler olacak?

Ekranlara geldiği ilk günden bu yana heyecanla takip edilen Zalim İstanbul'un yayınlanan 13. bölüm fragmanında, yeni bölümün yine heyecan dolu olacağı görülüyor. Sevilen dizinin yeni bölümü 30 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanacak. İşte, Zalim İstanbul 13. bölüm fagmanı...

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas ve Berker Güven gibi isimlerin rol aldığı Zalim İstanbul'un 13. bölümünde; Seher, Ceren'in söylediği tüm yalanları sonunda yakalar. Cemre'ye yaptığı haksızlığı anlayıp onu Nedim ile konuşturur. Ceren ise annesinin gazabıyla baş başa kalır.

Cemre Nedim'e yapılanları kanıtlayabilmek için Nedim'in odasına kamera yerleştirmeye karar verir. Ancak yerleştirilen bu kameradaki bazı görüntüler Cemre'yi şaşırtır. Şeniz ise Cenk tarafından hayal kırıklığına uğratılır. Oğlunun yaptıklarına üzülen Şeniz ağlayarak çatıya çıkar. Şeniz kendine bir şey yapacak mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zalim İstanbul'un 23 Eylül Pazartesi akşamı ekranlara gelen 12. bölümünde; Cemre'nin Antakya'ya gönderilmesine kayıtsız kalamayan Cenk, yolunu kesip gönderilmesine engel olur. Cemre’nin Antakya’ya gitmediği haberi çok geçmeden Karaçay köşküne de ulaşır.

Agahtan önce haberi alan ve Cenk ile Cemre’den hesap sormaya giden Ceren’i ise beklemediği bir sürpriz karşılar. Cemre, artık kendine yeni bir yol çizme arayışındadır. Seher, Cemre’ye kapattığı kapının vicdan azabıyla yanıp tutuşurken, Cemre’den ilk haber alan kişi Civan olur.

Cemre kendi dünyasına kapanmışken kendini yine Nedim’in yanı başında bulur. Agah ise Cemre’yi uzak tutmak için daha büyük bir önlem alma arayışına girer. Ne yaparsa yapsın annesinin Cemre'den vazgeçmediğini gören Ceren ise, onu hayatlarından tamamen çıkarmaya kararlıdır. Seher duruma el koyar ve Ceren’in yanında tavır alır ta ki Ceren’i Nedime eziyet ederken kendi gözleri ile görene kadar.

Cenk, Cemre'nin izini bulmak için uğraşırken Şeniz, oğlunu Cemre’den o kızdan uzak tutmaya kararlıdır. Cenk ise Cemre'yi bulur ve ona beklemediği şaşırtıcı bir teklif yapar.

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