Zalim İstanbul'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Şeniz intihar mı ediyor?

Ekranlara geldiği ilk günden bu yana heyecanla takip edilen Zalim İstanbul'un yayınlanan 13. bölüm fragmanında, yeni bölümün yine heyecan dolu olacağı görülüyor. Sevilen dizinin yeni bölümü 30 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanacak. İşte, Zalim İstanbul 13. bölüm fagmanı...

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas ve Berker Güven gibi isimlerin rol aldığı Zalim İstanbul'un 13. bölümünde; Seher, Ceren'in söylediği tüm yalanları sonunda yakalar. Cemre'ye yaptığı haksızlığı anlayıp onu Nedim ile konuşturur. Ceren ise annesinin gazabıyla baş başa kalır.

Cemre Nedim'e yapılanları kanıtlayabilmek için Nedim'in odasına kamera yerleştirmeye karar verir. Ancak yerleştirilen bu kameradaki bazı görüntüler Cemre'yi şaşırtır. Şeniz ise Cenk tarafından hayal kırıklığına uğratılır. Oğlunun yaptıklarına üzülen Şeniz ağlayarak çatıya çıkar. Şeniz kendine bir şey yapacak mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zalim İstanbul'un 23 Eylül Pazartesi akşamı ekranlara gelen 12. bölümünde; Cemre'nin Antakya'ya gönderilmesine kayıtsız kalamayan Cenk, yolunu kesip gönderilmesine engel olur. Cemre’nin Antakya’ya gitmediği haberi çok geçmeden Karaçay köşküne de ulaşır.

Agahtan önce haberi alan ve Cenk ile Cemre’den hesap sormaya giden Ceren’i ise beklemediği bir sürpriz karşılar. Cemre, artık kendine yeni bir yol çizme arayışındadır. Seher, Cemre’ye kapattığı kapının vicdan azabıyla yanıp tutuşurken, Cemre’den ilk haber alan kişi Civan olur.

Cemre kendi dünyasına kapanmışken kendini yine Nedim’in yanı başında bulur. Agah ise Cemre’yi uzak tutmak için daha büyük bir önlem alma arayışına girer. Ne yaparsa yapsın annesinin Cemre'den vazgeçmediğini gören Ceren ise, onu hayatlarından tamamen çıkarmaya kararlıdır. Seher duruma el koyar ve Ceren’in yanında tavır alır ta ki Ceren’i Nedime eziyet ederken kendi gözleri ile görene kadar.

Cenk, Cemre'nin izini bulmak için uğraşırken Şeniz, oğlunu Cemre’den o kızdan uzak tutmaya kararlıdır. Cenk ise Cemre'yi bulur ve ona beklemediği şaşırtıcı bir teklif yapar.