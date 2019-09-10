Zalim İstanbul'un 11. bölüm fragmanı yayınlandı
Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, yeni sezonun ilk bölümüyle zirvede yerine aldı. Cemre ve Nedim'in kaçmasıyla Agah'ın öfke krizi geçirdiği, köşkte gergin anların yaşandığı, sezonun ilk bölümünün tamamlanmasının ardından gelecek hafta ekranlara gelecek 11. bölüm fragmanı diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde neler olacak?
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas ve Berker Güven gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı sevilen dizi Zalim İstanbul'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam 10. bölümüyle ekrana gelen dizi izleyiciden tam not aldı. İşte, popüler dizinin 11. bölüm fragmanı...
Zalim İstanbul, 16 Eylül Pazartesi akşamı 11. bölümüyle Kanal D'de ekranlara gelecek. Fragmanda, Nedim'in içinde olduğu evin kundaklandığı görülüyor. İşte, Zalim İstanbul'un 11. bölümünde olacaklar...
Nedim'in içinde olduğu ev kundaklanır. İçeride kilitli kalan Nedim, yangından kurtulmaya çalışır. Fakat Nedim'in konumunda bu durum o kadar kolay olmayacaktır. Cenk ise babasıyla birlikte Nedim'in yanına gider. Yanan evi görünce Nedim'i kurtarmaya çalışır. Yıllar önce yaptığı hatasını bu sefer düzeltebileceğini düşünür.
Diğer taraftan Cemre ailesiyle arasını düzeltmeye çalışır. Ancak Seher, Nedim ile birlikte ortadan kaybolan kızına çok kızgındır. Cemre annesinden oldukça üzücü karşılıklar alır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle