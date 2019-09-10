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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.09.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul'un 11. bölüm fragmanı yayınlandı

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Zalim İstanbul'un 11. bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, yeni sezonun ilk bölümüyle zirvede yerine aldı. Cemre ve Nedim'in kaçmasıyla Agah'ın öfke krizi geçirdiği, köşkte gergin anların yaşandığı, sezonun ilk bölümünün tamamlanmasının ardından gelecek hafta ekranlara gelecek 11. bölüm fragmanı diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde neler olacak?

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas ve Berker Güven gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı sevilen dizi Zalim İstanbul'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam 10. bölümüyle ekrana gelen dizi izleyiciden tam not aldı. İşte, popüler dizinin 11. bölüm fragmanı...

Zalim İstanbul, 16 Eylül Pazartesi akşamı 11. bölümüyle Kanal D'de ekranlara gelecek. Fragmanda, Nedim'in içinde olduğu evin kundaklandığı görülüyor. İşte, Zalim İstanbul'un 11. bölümünde olacaklar...

Nedim'in içinde olduğu ev kundaklanır. İçeride kilitli kalan Nedim, yangından kurtulmaya çalışır. Fakat Nedim'in konumunda bu durum o kadar kolay olmayacaktır. Cenk ise babasıyla birlikte Nedim'in yanına gider. Yanan evi görünce Nedim'i kurtarmaya çalışır. Yıllar önce yaptığı hatasını bu sefer düzeltebileceğini düşünür.

Diğer taraftan Cemre ailesiyle arasını düzeltmeye çalışır. Ancak Seher, Nedim ile birlikte ortadan kaybolan kızına çok kızgındır. Cemre annesinden oldukça üzücü karşılıklar alır.

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