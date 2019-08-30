Zalim İstanbul yeni sezon fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul ne zaman başlayacak?
Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Cemre ve Nedim'in Karaçay Köşkü'nden kaçmasıyla sezonu kapatan dizinin yeni sezon fragmanına tekerlekli sandalyeden kalkarak Karaçay Köşkü'ne yürüyerek gelen gizemli kişi damga vurdu. Fragmanın ardından sabırsızlıkla dizinin yeni bölümlerini bekleyenler, yeni sezona ilişkin araştırmalarına hız verdi. Peki, Zalim İstanbul ikinci sezon ne zaman başlayacak? Karaçay Köşkü'ne gelen kişi Nedim mi?
Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay gibi isimlerin paylaştığı, ekranlarda fırtına estiren Zalim İstanbul için geri sayım başladı. Zalim İstanbul'un yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Karaçay Köşkü'ne yürüyerek gelen kişinin Nedim olup olmadığı herkesi heyecanlandırdı. Dizinin yeni sezon tanıtımında, gizemli bir kişinin köşke gelip tüm ailenin etrafına geçmesi, Nedim intikam mı alacak? sorusunu akıllara getirdi. Peki, yeni sezon Cemre ve Nedim'in konağa dönüşüyle mi başlıyor? Zalim istanbul'un yeni sezonunda neler olacak?
ZALİM İSTANBUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Zalim İstanbul'un başlayacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin eylül ayının ikinci haftası Kanal D ekranlarında başlaması bekleniyor.
SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Zalim İstanbul'un sezon finalinde Ceren, Nedim'in sakat halinden korktuğu için gece kollarını bağlar. Bu kendisi için aldığı bir önlemdir; fakat, Cemre'nin karar vermesine neden olur. Nedim'in düğün gecesi Cemre onunla konuşmak için odaya girer. Çok üzgündür. Bu sırada Nedim'in kollarındaki ip izlerini görür. Ceren'in yaptığını onaylayan Nedim'in gözlerine bakar ve cesurca bir karar alır. Bu kararını ona da söyler. Nedim'den olur tepkisi geldiğinde harekete geçer. Nedim'i köşkten kaçırır. Gemiye binen Cemre ve Nedim mutluluğa doğru yol alırlar...
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