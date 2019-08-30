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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.08.2019 - 21:32, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul yeni sezon fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul ne zaman başlayacak?

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Zalim İstanbul yeni sezon fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul ne zaman başlayacak?

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Cemre ve Nedim'in Karaçay Köşkü'nden kaçmasıyla sezonu kapatan dizinin yeni sezon fragmanına tekerlekli sandalyeden kalkarak Karaçay Köşkü'ne yürüyerek gelen gizemli kişi damga vurdu. Fragmanın ardından sabırsızlıkla dizinin yeni bölümlerini bekleyenler, yeni sezona ilişkin araştırmalarına hız verdi. Peki, Zalim İstanbul ikinci sezon ne zaman başlayacak? Karaçay Köşkü'ne gelen kişi Nedim mi?

Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay gibi isimlerin paylaştığı, ekranlarda fırtına estiren Zalim İstanbul için geri sayım başladı. Zalim İstanbul'un yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Karaçay Köşkü'ne yürüyerek gelen kişinin Nedim olup olmadığı herkesi heyecanlandırdı. Dizinin yeni sezon tanıtımında, gizemli bir kişinin köşke gelip tüm ailenin etrafına geçmesi, Nedim intikam mı alacak? sorusunu akıllara getirdi. Peki, yeni sezon Cemre ve Nedim'in konağa dönüşüyle mi başlıyor? Zalim istanbul'un yeni sezonunda neler olacak? 

ZALİM İSTANBUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zalim İstanbul'un başlayacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin eylül ayının ikinci haftası Kanal D ekranlarında başlaması bekleniyor.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Zalim İstanbul'un sezon finalinde Ceren, Nedim'in sakat halinden korktuğu için gece kollarını bağlar. Bu kendisi için aldığı bir önlemdir; fakat, Cemre'nin karar vermesine neden olur. Nedim'in düğün gecesi Cemre onunla konuşmak için odaya girer. Çok üzgündür. Bu sırada Nedim'in kollarındaki ip izlerini görür. Ceren'in yaptığını onaylayan Nedim'in gözlerine bakar ve cesurca bir karar alır. Bu kararını ona da söyler. Nedim'den olur tepkisi geldiğinde harekete geçer. Nedim'i köşkten kaçırır. Gemiye binen Cemre ve Nedim mutluluğa doğru yol alırlar...

 

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