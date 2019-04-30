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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
30.04.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul yeni bölümünde Nedim'i vuracak mı?

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Zalim İstanbul yeni bölümünde Nedim'i vuracak mı?

Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Zalim İstanbul 29 Nisan Pazartesi günü 5. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Çarpıcı senaryosuyla olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken Zalim İstanbul dizisinin olaylı son bölümü ardından yeni fragman araştırmaları başladı. Peki, Zalim İstanbul dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zalim İstanbul ekran macerasında beş haftayı geride bıraktı. Dizinin son bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. 29 Nisan tarihli bölümde Agah'ın yaşananlara inanmadığını gören Cemre, odayı terk etti. Nedim ise, amcasının yüzüne olayın doğru olduğunu haykırdı. Final sahnesine ise Cenk’in hamlesi damga vurdu. Hapse girmekten korkan Cenk, Nedim’in odasına silahla girdi. Şimdi ise gözler yeni bölüm fragmanında. Peki, Zalim İstanbul dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre, Agah’tan beklemediği bir tepki alınca öfkesi giderek katlanır. Nedim kontrol edilemez bir hale gelir. Cenk ise, annesine karşı Cemre’yi koruma içgüdüsüyle hareket eder, anne oğul ilk kez karşı karşıyadır.

Ceren kendi tabirleriyle velinimetinin varlığına güvenerek hareket ederken bu kez kötülüğünü Nedim’e sıçratmıştır. Yaptığı şeyin sonucu ise, Nedim ve Cenk için akıl almaz olur. Şeniz, yaşananlar karşısında ilk kez güçsüzdür. Ceren, öğrendiklerinin hırsı ile Civan’ı, Cemre’nin üzerine salar.

Cenk’in sorumsuzluklarından bıkan Agah oğlunu yola getirmek için onun elini kolunu bağlar. Ceren, elindeki bombayla sakin kalmayı başaramazken Agah, çözümlerinin tükendiği bir anda Seher’i şok edecek bir pazarlıkla gelir. Cenk ise, kulağında Şeniz’in sesi herkesin yüreğini ağzına getirecek hiç beklenmedik bir hamle yapacaktır.

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