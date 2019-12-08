Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanları soru işareti bıraktı – Ceren bebeğini düşürecek mi?
Zalim İstanbul dizisinin yeni bölüm 2. Fragmanı izleyicilerle buluştu. 9 Aralık tarihli gelişmelere dair ipuçları veren Zalim İstanbul 22. Bölüm 2. Fragmanında gerilimin yükseldiği görülüyor. Cenk için çanlar çalmaya başlarken; son olaylardan sonra iyice siniri bozulan Ceren, rahatsızlanıyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Ceren bebeğini düşürecek mi? İşte Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanları…
Zalim İstanbul yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Kanal D ekranlarının pazartesi akşamlarına damga vuran iddialı yapımı Zalim İstanbul, 9 Aralık Pazartesi günü 22. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüm gelişmelerine dair ipuçları yayınlanan fragmanlarla geldi. Yeni bölümde konak halkını yine kötü bir sürpriz bekliyor. Ceren için eğlenceli başlayan balayı kabusa dönüyor.
ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cenk ve Cemre'nin tatile çıkacağını duyan Seher, Ceren ve Nedim'in de bu tatile gitmesini sağlar. Fakat bu tatil herkes için bir felakete dönüşür. Ceren’in ruh sağlığı yaşadığı olaylardan dolayı bozulmuştur. Sadece ruh sağlığı değil fiziksel olarak da kötü durumdadır. Apar topar hastaneye kaldırılan Ceren ve bebeğin sağlığından herkes endişe duymaktadır. Özellikle bebeğin gerçek babası olan Cenk için durum daha da kötüdür. Nedim artık öfkesini bastırmaktan bıkmıştır. Cenk’i köşeye sıkıştırır. Cenk ne yapacağını bilemez bir haldedir. Cenk yaşanan şeylere rağmen tedirgin olur. Şeniz'e soracak soruları vardı. Şeniz ise geri dönülmez bir yalanın içine girmiştir bile.
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