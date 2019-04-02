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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.04.2019 - 19:43, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Nefesleri kesecek

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Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Nefesleri kesecek

1 Nisan Pazartesi akşamı ilk kez izleyici ile buluşan, Kanal D'nin yeni dizisi Zalim İstanbul,seyircileri adeta ekrana kilitledi. İlk bölümü ile büyük beğeni toplayan Zalim İstanbul'un 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan bölümde Agah Karaçay ile Neriman'ın yaptığı anlaşmayı öğrenen Seher soluğu konakta alacak. İşte Zalim İstanbul 2. bölümüne dair bazı ipuçları...

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin gibi oyunların yer aldığı ve Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesi konu alan Zalim İstanbul ilk bölümü ile izleyicilerden tam not aldı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Seher, kayınvalidesi Neriman'ın yaptığı anlaşmayı öğreniyor. Hesabını sormak için soluğu konakta alıyor. Agah Karaçay'ın karşısına dikilen Seher, elindeki paraları yüzüne fırlatır. İşte Zalim İstanbul'un 2. bölümüne dair detaylar...

Zalim İstanbul'un haftaya yayınlanacak yeni bölümünde şunlar yaşanacak;

Seher, kayınvalidesi Neriman'ın yaptığı anlaşmayı öğreniyor. Hesabını sormak için soluğu konakta alıyor. Agah Karaçay'ın karşısına dikilen Seher, elindeki paraları yüzüne fırlatarak bu durum karşısında ne kadar net olduğunu gösteriyor. Agah ise, ilk kez birinin bu kadar rahat olarak tepki göstermesine şaşırıyor. İşin bozulması ve yeğeni için düşündüğü planın ters tepmesine çok sinirleniyor. Seher ve ailesi sıkıntılı durumun çözülmesi sonrasında konakta çalışmaya başlıyorlar. Agah'ın eşi Şeniz bu durumdan rahatsız olamaya başlıyor. Sürekli Seher'i sıkıştırarak, konaktan ayrılmalarını sağlamaya çalışıyor.
Öte yandan Ceren, zengin bir yaşamın hayali ile geri dönülmesi zor bir karar alıyor. Bir gece Cenk'in odasına giderek amacı için harekete geçiyor.

İLK BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Antakya'da kolay bir hayat geçirmeyen Seher, evlatları için hem yaşamla hem de arkasında dönen pazarlığın getirdiği zorluklarla mücadele etmeye çalışırken, evlerine düşen ateşle kendini ve ailesini İstanbul'da bulur.

İstanbul'da ise olaylar, tekerlekli sandalyeye mahkum Nedim Karaçay'ın etrafında dönmektedir. Agah, yeğeni Nedim'e sakat kaldığından itibaren destek olur. Tek amacı, kendilerine bir şey olması halinde, abisinden yadigar kalan Nedim'e bakacak bir kişinin olmasıdır. Bu yüzden evin çalışanı kadından onu evlendirmek için bir gelin adayı bulmasını ister. İşte Seher ve Agah Karaçay'ın yolları bur noktadan sonra kesişir...

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