Zalim İstanbul yeni bölüm 2. Bölüm fragmanı yayınlandı
Kanal D ekranlarının iddialı yeni dizisi Zalim İstanbul yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Salı akşamları izleyici karşısına çıkan Zalim İstanbul, 23 Nisan Salı günü yine nefesleri kesecek bir bölümle izleyici karşısına çıkacak. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanları ve detaylar
Zalim İstanbul 22 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak olan 4. bölümün 2. fragmanı yayında! Ceren ve Cemre arasındaki gerginlik büyüyor!
Cemre kendisini sahneye çıkaran kişinin Cenk olduğunu öğrenince sinirlenir ve buna tepki gösterir. Cenk ise bu durum sonucunda daha da hırslanır. Ceren ise Cemre'ye tepkilidir. Aralarındaki gerginlik gittikçe artar. Tüm bunlar yaşanırken Civan, Damla'nın eski erkek arkadaşının babasının kurduğu tuzağa düşer ve bunun sonucunda hapse girer. Seher, dağılmış ailesini toplamakla uğraşırken Agah, kirlenen soyadını temizlemeye çalışır.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cemre, karşısında Cenk’i görünce neye uğradığını şaşırır. Küstahça hareketine karşılık Cenk, hiç beklemediği bir cevap alır. Agah suçlamayı reddeden Civan’ı kurtarmak için tüm avukat ordusunu seferber eder. Karaçay’ın yakasında yine Seher’in elleri vardır. Bu kargaşadan fırsat bulan Şeniz ise, Seher ve ailesini kapıya koyarken, Nedim’i elleriyle zehirlemeye devam eder. Ellerinde bavulları bir kez daha sokakta kalan Yılmaz ailesi ummadıkları birinden destek görürler. Ceren yaptığı gebelik testinin pozitif sonucuyla keyiflenirken Seher, Civan’ın tutuklanmasıyla tüm gücünü yitirir. Şeniz ve Agah’ın hararetli tartışmasını bölen Nedim ve ağzından dökülenler Agah’ı buruk bir mutluluğa sürüklerken, Şeniz için sarsıcı olur. Agah, Cenk’i Cemre konusunda uyardığında aldığı cevap karşısında yıkılırken, Cemre telefonunun ekranındaki can alıcı görüntüleri Agah’a izletir. Şeniz, bir şok daha yaşayacaktır.
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