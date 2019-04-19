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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul yeni bölüm 2. Bölüm fragmanı yayınlandı

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Zalim İstanbul yeni bölüm 2. Bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D ekranlarının iddialı yeni dizisi Zalim İstanbul yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Salı akşamları izleyici karşısına çıkan Zalim İstanbul, 23 Nisan Salı günü yine nefesleri kesecek bir bölümle izleyici karşısına çıkacak. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanları ve detaylar

Zalim İstanbul 22 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak olan 4. bölümün 2. fragmanı yayında! Ceren ve Cemre arasındaki gerginlik büyüyor!
Cemre kendisini sahneye çıkaran kişinin Cenk olduğunu öğrenince sinirlenir ve buna tepki gösterir. Cenk ise bu durum sonucunda daha da hırslanır. Ceren ise Cemre'ye tepkilidir. Aralarındaki gerginlik gittikçe artar. Tüm bunlar yaşanırken Civan, Damla'nın eski erkek arkadaşının babasının kurduğu tuzağa düşer ve bunun sonucunda hapse girer. Seher, dağılmış ailesini toplamakla uğraşırken Agah, kirlenen soyadını temizlemeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre, karşısında Cenk’i görünce neye uğradığını şaşırır. Küstahça hareketine karşılık Cenk, hiç beklemediği bir cevap alır. Agah suçlamayı reddeden Civan’ı kurtarmak için tüm avukat ordusunu seferber eder. Karaçay’ın yakasında yine Seher’in elleri vardır. Bu kargaşadan fırsat bulan Şeniz ise, Seher ve ailesini kapıya koyarken, Nedim’i elleriyle zehirlemeye devam eder. Ellerinde bavulları bir kez daha sokakta kalan Yılmaz ailesi ummadıkları birinden destek görürler. Ceren yaptığı gebelik testinin pozitif sonucuyla keyiflenirken Seher, Civan’ın tutuklanmasıyla tüm gücünü yitirir. Şeniz ve Agah’ın hararetli tartışmasını bölen Nedim ve ağzından dökülenler Agah’ı buruk bir mutluluğa sürüklerken, Şeniz için sarsıcı olur. Agah, Cenk’i Cemre konusunda uyardığında aldığı cevap karşısında yıkılırken, Cemre telefonunun ekranındaki can alıcı görüntüleri Agah’a izletir. Şeniz, bir şok daha yaşayacaktır.

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