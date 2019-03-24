Zalim İstanbul dizisi yarın başlıyor - İşte oyuncu kadrosu ve konusu
Kanal D’nin yapımını Avşar Film’in, yapımcılığını Şükrü Avşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı Zalim İstanbul’un yayın tarihi belli oldu. Zalim İstanbul 1 Nisan Pazartesi saat 20.00'da Kanal D'de başlıyor!
Kanal D’nin yapımını Avşar Film’in, yapımcılığını Şükrü Avşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı Zalim İstanbul’un yayın tarihi belli oldu. Zalim İstanbul 1 Nisan Pazartesi saat 20.00'da Kanal D'de başlıyor. Tarih bilgisinin gelmesiyle birlikte dizinin oyuncu kadrosu ve konusuna yönelik araştırmalar da hız kazandı.
Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı dizi ilk bölümüyle 1 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek.
KONUSU
Antakya’da üç çocuğu ve kayınvalidesi ile yaşayan Seher’in (Deniz Uğur); lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay (Fikret Kuşkan) ve ailesi ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.
Karaçayların dışarıdan görünen güçlü, ihtişamlı ve renkli yaşamı, sanılanın aksine tehlikeli sırlar barındırırken; Seher’in ailesi ile Karaçay Köşkü’ne adım atmasıyla yaşanacaklar, iki aileyi de temelden sarsacak.
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