Zalim İstanbul son bölüm tam izle | Zalim İstanbul 23. bölüm fragmanı yayınlandı

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 22. bölümüyle izleyenlerine yine heyecan dolu anlar yaşattı. Son bölümün ardından en çok merak edilenlerden biri de internet izleme linki oldu. İşte, Zalim İstanbul'un 22. bölümü...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zalim İstanbul dizisi 9 Aralık 2019 Pazartesi 22. son bölümünde yaşananlar:

Şeniz, evli çiftlerin balayına gitmesini ayarlayıp kötü planını devreye sokuyor. Balayına gitmeden önce Ceren'in vitamin ilaçlarını değiştirerek vicdansız hamlesini yapıyor.

Hiç bir şeyden haberleri olmayan gençler birlikte balayını geçirecekleri otellerine yerleşiyorlar. Hepsi bu durumdan oldukça rahatsızdırlar.

Balayında yaşananlar Cemre, Cenk ve Nedim'i derinden etkilerken Ceren, Şeniz'in kendisi hakkındaki kötü planından habersiz onun için delil toplama peşine düşüyor. Amacı Cemre ve Cenk'in evliliklerinin sahte olduğunu kanıtlamaktır.

Bu yüzden Şeniz'in kendisine verdiği kamerayı Cemrelerin odasına yerleştirir. İstediği bilgileri Şeniz için toplar; fakat, planın kendi ile ilgili olan kısmında en kötü zamanları yaşamaya başlar.

İçtiği ilaçlar bebeğinin düşmesine sebep olur. Hastanede bu durumu öğrenenler şok geçirirler; fakat, Şeniz elde ettiği başarıdan kaynaklı mutludur.

Bu mutluluğunun geçici olduğunu görmesi ise, Nedim'in bebeğin kaybından sonra ona ve Cenk'e söylediklerinde gizlidir...

YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Zalim İstanbul yeni bölümüyle 16 Aralık Pazartesi 20.00'da Kanal D'de de olacak. Sevilen dizinin önümüzdeki haftaki bölümünde;

Ceren'in bebeğini kaybetmesi herkes için büyük şok olur. Ceren'in psikolojisi de oldukça bozulmuştur. Saatli bomba gibi gezmektedir. Cemre, Nedim ve Ceren'in boşanacağını düşünür ve bu durumdan gizlice mutluluk duyar.

Nedim, Şeniz'e korku salmaktadır. Yaptıklarının bedelini Şeniz'e ödetmeye kararlıdır.

Bebeğini kaybettikten sonra psikolojisi bozulan Ceren, Şeniz'e karşı inanılmaz bir öfke duymaktadır. Şeniz uyuduğu sırada ona saldırarak, boğmaya çalışır.