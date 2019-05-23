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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
23.05.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Zalim İstanbul 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zalim İstanbul yayınlanan son bölümüyle ekranlarda fırtınalar estirdi. Ceren ve Nedim’in nikah masasına oturduğu anı nefeslerini tutarak takip eden Zalim İstanbul takipçileri, olaylı final sahnesi ardından yeni fragmanı araştırıyor. Peki, Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarının gerek usta isimlerden oluşan oyuncu kadrosu gerekse konusuyla dikkat çeken dizisi Zalim İstanbul, 20 Mayıs Pazartesi günü 8. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Olayların ardı arkasının kesilmediği Zalim İstanbul son bölümde Cenk’in sözleri karşısında öfkeden gözü dönen Ceren, "Çocuğunu söküp alacağım içimden!" diyerek kendisine saplamak için harekete geçti. Cenk ise, Ceren'in kendisinden hamile olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Peki, Ceren kendini bıçakladı mı? Bebeğinin kendisinden olduğunu öğrenen Cenk ne yapacak? Tüm bu soru işaretlerine yanıt Zalim İstanbul yeni bölümde gelecek.

Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

 SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceren, Nedim'in gösterdiği öfke hallerinden korktuğu için odaya çıkmadan önce yanına bir bıçak aldı. Tam odaya gireceği sırada Cenk'in kapısının açık olduğunu fark etti. Gizlice onu izlerken Cenk'e yakalandı. Cenk onu odasına soktu ve acele olan evlilik ile ilgili bir bilgi almak istedi Ceren, Cenk'in kendisi yaşadığı ilişki için ileri geri konuşmasına ve kendisinden hiçbir şekilde hoşlanmadığını söylemesi üzerine kendisini k

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