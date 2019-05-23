Zalim İstanbul 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Zalim İstanbul yayınlanan son bölümüyle ekranlarda fırtınalar estirdi. Ceren ve Nedim’in nikah masasına oturduğu anı nefeslerini tutarak takip eden Zalim İstanbul takipçileri, olaylı final sahnesi ardından yeni fragmanı araştırıyor. Peki, Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D ekranlarının gerek usta isimlerden oluşan oyuncu kadrosu gerekse konusuyla dikkat çeken dizisi Zalim İstanbul, 20 Mayıs Pazartesi günü 8. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Olayların ardı arkasının kesilmediği Zalim İstanbul son bölümde Cenk’in sözleri karşısında öfkeden gözü dönen Ceren, "Çocuğunu söküp alacağım içimden!" diyerek kendisine saplamak için harekete geçti. Cenk ise, Ceren'in kendisinden hamile olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Peki, Ceren kendini bıçakladı mı? Bebeğinin kendisinden olduğunu öğrenen Cenk ne yapacak? Tüm bu soru işaretlerine yanıt Zalim İstanbul yeni bölümde gelecek.
Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ceren, Nedim'in gösterdiği öfke hallerinden korktuğu için odaya çıkmadan önce yanına bir bıçak aldı. Tam odaya gireceği sırada Cenk'in kapısının açık olduğunu fark etti. Gizlice onu izlerken Cenk'e yakalandı. Cenk onu odasına soktu ve acele olan evlilik ile ilgili bir bilgi almak istedi Ceren, Cenk'in kendisi yaşadığı ilişki için ileri geri konuşmasına ve kendisinden hiçbir şekilde hoşlanmadığını söylemesi üzerine kendisini k
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