Zalim İstanbul 8. bölüm fragmanları yayınlandı
Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 20 Mayıs Pazartesi ekranlara gelecek 8. bölümü öncesi, yeni bölümden ipuçları veren fragman yayınlandı. İlgiyle izlenecek dizinin yeni bölümünde Ceren'in attığı imza köşkteki herkesin hayatını değiştirecek. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde başka neler olacak?
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek'in rol aldığı Zalim İstanbul, bu hafta 8. bölümüyle ekranlarda olacak. Sevilen dizinin yeni bölümüne kısa süre kala, yeni bölüme dair kesitler içeren fragman yayınlandı. İşte, Zalim İstanbul 8. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti...
Yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı Zalim İstanbul'un bu haftaki 8. bölümünde; Ceren, Şeniz’in kusursuz planı sayesinde hayatının en acı dersini alır. Ceren’in attığı imzanın yankıları köşkün altını üstüne getirir. Seher, Agah’ı bu evliliğe onay vermekle suçlarken Cemre kardeşinden hesap sorar. Seher kızını köşkten söküp almak için gururunu göz ardı edip Şeniz’ den yardım ister.
Şeniz’in ise Seher ve ailesi için başka planları vardır. Cemre kardeşinin sınır tanımaz tavırları yüzünden isyan eder. Cemre bir taraftan annesini kollarken sabırsızlıkla beklediği sonuçlar gelene kadar Nedim’e ilaç vermeyi kesecektir. Civan, Ceren’in hal ve tavırları yüzünden her an patlamaya hazır bir bomba gibidir. Agah Karaçay, Ceren’i karşısına alıp gözdağı verirken, Ceren Karaçay soyadı ile eskileri yakıp kül edecektir.
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