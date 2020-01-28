Zalim İstanbul 28. son bölüm kesintisiz ve tek parça izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul bu hafta 28. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümün hemen ardından diziyi kaçıran diziseverler, internetten 28. bölümü izlemeye yönelik araştırmalarına hız verdi. İşte, Zalim İstanbul'un son bölümü hakkında merak edilenler...

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Simay Barlas ve Ozan Dolunay'ın rol aldığı Zalim İstanbul'un 28. bölümünde;

Nedim, Şeniz'i öldürmeye teşebbüs davasından mahkemeye çıkıyor; fakat, hakimin kararını açıklaması sırasında sürpriz bir gelişme yaşanıyor!

Nedim elleri kanlı bir şekilde otelden ayrılırken Şeniz, otel görevlileri tarafından yaralı bir şekilde bulunur. Görevliler hemen ambulansa ve polise olayı bildirirler. Şeniz hastaneye kaldırılırken polis, Karaçay köşküne doğru hareket eder. Nedim, Şeniz ile yaşadığı olayı aklından çıkartamadığı için şok yaşamaktadır.

Asıl büyük şok polislerin köşke girmesiyle başlar. Nedim, herkesin gözleri önünde Şeniz Karaçay'ı öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltına alınır. Bu olay ile şaşkınlık içindeki köşk halkı Şeniz'in kaldırıldığı hastaneye giderler.

Nedim, sorguda yaşananları anlatmakta zorlanır. Olay yerindeki bıçak ile Nedim'in üzerindeki Şeniz'e ait kanlı giysi incelenir. Nedim, tutuklanma kararı ile mahkemeye çıkarılır. Hakimin kararını vereceği sırada ilginç bir gelişme yaşanır...