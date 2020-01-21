Zalim İstanbul 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Şeniz ölecek mi?

Fikret Kuşkan ve Deniz Uğur'un başrollerde yer aldığı Zalim İstanbul'un 28. bölüm fragmanı yayında. Yeni bölümde Nedim, Şeniz'e saldırmakla suçlanacak. İşte, Zalim İstanbul'un gelecek haftaki bölümünden kısa özet...

Zalim İstanbul'un 27 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümünde;

Şeniz, Nedim ile konuşmak istediğini söyleyip onu kaldığı otele çağırır. Ancak Şeniz'in başka bir planı vardır, Nedim'i öldürmek. Bıçakla Nedim'e saldıran Şeniz, Nedim'in karşı koyması ile cam sehpanın üzerine düşünce boynundan yaralanır. Olay Nedim'in üzerine kalır. Tüm deliller onu işaret etmektedir. Nedim yakalanıp mahkemeye çıkarılır.