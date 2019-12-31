Zalim İstanbul 25. bölüm izle | Zalim İstanbul son bölüm kesintisiz izle
Kanal D'nin pazartesi akşamına damgasını vuran dizisi Zalim İstanbul'da dün ekranlara gelen son bölümde heyecan yine doruktaydı. Sevilen dizinin 30 Aralık'ta yayınlanan bölümünde Cenk, Nedim'i pencereden attığını itiraf etti. Dizinin hemen ardından, son bölümü internette izlemek için araştırmalar hız kazandı. İşte, Zalim İstanbul'un 25. bölümü...
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Simay Barlas ve Ozan Dolunay gibi isimlerin rol aldığı Zalim İstanbul'un yayınlanan 25. bölümünü, çeşitli nedenlerle televizyon başında takip edemeyen diziseverlerler, yeni günle birlikte internetten diziyi izlemek için sorgulmaya başladı. İşte, Zalim İstanbul'un son bölümü...
Zalim İstanbul'un 30 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlanan 25. bölümünde;
Nedim için endişelenen ev halkı karşılarındaki manzara ile şaşkına döner. Şeniz Nedim için kurduğu tuzağa yakalanacaktır.
Cemre artık bu oyunu sürdüremeyecek kadar yıpranmıştır. Cenk’in gönüllü olarak kullanılmayı kabul etmesine de aldırış etmeden bu evliliği bitirmek üzere harekete geçer.
Ancak Agah bir adım öndedir ve kamera kaydını izlemiştir. Nedim’in de kaydı izlediğini ve sustuğunu öğrenmesi ise Cemre için artık son damla olur.
Ceren’in kendine yapılanların hesabını sormak için tek şansı artık Nedim’dir. Nedim Ceren’in uzattığı ele şüphe ile yaklaşır.
Agah öğrendiklerinin şokunu atlatamadan köşkü alt üst edecek sırra doğru ilerliyordur.
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