Zalim İstanbul 22. son bölüm tek parça izle! Şeniz istediğini yapıyor!

Zalim İstanbul'un yayınlanan 22. bölümü yine heyecan doluydu. Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Simay Barlas ve Ozan Dolunay gibi isimlerin rol aldığı dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler, 22. bölümü ekranların başında izleyemeyen diziseverlerce araştırılıyor. İşte, Zalim İstanbul'un son bölümü...

Zalim İstanbul'un 9 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlanan 22. bölümünde;

Şeniz, evli çiftlerin balayına gitmesini ayarlayıp kötü planını devreye sokuyor. Balayına gitmeden önce Ceren'in vitamin ilaçlarını değiştirerek vijdansız hamlesini yapıyor.

Hiç bir şeyden haberleri olmayan gençler birlikte balayını geçirecekleri otellerine yerleşiyorlar. Hepsi bu durumdan oldukça rahatsızdırlar.

Balayında yaşananlar Cemre, Cenk ve Nedim'i derinden etkilerken Ceren, Şeniz'in kendisi hakkındaki kötü planından habersiz onun için delil toplama peşine düşüyor. Amacı Cemre ve Cenk'in evliliklerinin sahte olduğunu kanıtlamaktır.

Bu yüzden Şeniz'in kendisine verdiği kamerayı Cemrelerin odasına yerleştirir. İstediği bilgileri Şeniz için toplar; fakat, planın kendi ile ilgili olan kısmında en kötü zamanları yaşamaya başlar.

İçtiği ilaçlar bebeğinin düşmesine sebep olur. Hastanede bu durumu öğrenenler şok geçirirler; fakat, Şeniz elde ettiği başarıdan kaynaklı mutludur.

Bu mutluluğunun geçici olduğunu görmesi ise, Nedim'in bebeğin kaybından sonra ona ve Cenk'e söylediklerinde gizlidir...