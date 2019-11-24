Zalim İstanbul'un 20. bölümünde köşkte şok yaşanacak! İşte Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanları
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay ve Simay Barlas gibi isimlerin rol aldığı sevilen dizi Zalim İstanbul'un 20. bölüm fragmanları yayınlandı. İlgiyle takip edilen Zalim İstanbul'da bu hafta; Nedim ve Ceren’i karşılarında el ele gören köşk halkı şaşkına dönecek. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde başka neler olacak?
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Zalim İstanbul, bu hafta 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala iki fragman diziseverlerle paylaşıldı. Yeni bölümde köşkte Nedim-Ceren şoku yaşanacak. İşte, Zalim İstanbul'un 20. bölümüne ilişkin ayrıntılar...
Zalim İstanbul'un 25 Kasım'da ekranlara gelecek bölümünde;
Nedim ve Ceren’i karşılarında el ele gören köşk halkı şaşkına döner. Şoku atlatan Agah Ceren’i evden göndermek isterken karşısına çıkan Nedim, Agâh için yıkım olur. Cenk ve Damla, köşkün sahibi benim diyen Nedim karşısında şaşkına dönerken Şeniz bu durumu fırsata çevirme çabasındadır.
Cemre Nedim’in yaptıklarına inanamazken, Cenk öfke ile karşısına çıkar. Nedim’in, Cenk ve Cemreye evden ne zaman taşınacaklarını sorması Cenk için son damladır.
Cenk kararlıdır; Nedim savaş istiyorsa, savaşacaktır.
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