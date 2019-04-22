Yasmin Erbil sunucu oluyor
Türkiye’nin en ünlü şovmeni Mehmet Ali Erbil ile oyuncu-sunucu Nergis Kumbasar’ın kızları Yasmin Erbil, aile mesleğini seçti. 22 yaşındaki Erbil, sunuculuk yapacak.
HAFTA SONU MAGAZİN PROGRAMLARINI SUNACAK
Yakında yayına başlayacak olan TV100’ün Magazin Servisi Müdürü Mustafa Doğan’ın Yasmin Erbil’le yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı. Bir süredir özel oyunculuk ve sunuculuk dersleri alan Erbil, kanalın hafta sonları yayınlanacak magazin programlarını sunmak için kanalla anlaştı. Sosyal medyada 150 bin takipçisi bulunan Yasmin Erbil, program için yakında kamera karşısına geçecek.
Yasmin Erbil - TV100’ün Magazin Servisi Müdürü Mustafa Doğan
Yorumları Göster
Yorumları Gizle