Yasemin ve Başak arasında büyük tartışma…
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bugün; Başak ve Yasemin arasında sert "Özentilik" tartışması yaşandı.
Yasemin, Karadenizlilere özgü başörtüsü ile programa geldi. Başak, sarış şekli yüzünden ona sataşmaya başladı. Yarışmada bu şekilde kullananın sadece kendisinin olduğunu söyledi ve Yasemin'i kendisini taklit etmekle suçladı. Yasemin ve diğer gelinler ise, bu suçlamaya karşı şaşkınlıklarını gizleyemediler. Yasemin, bu tarz bir başörtüsünü ve sarış şeklini herkesin yapabileceğini savunurken, Başak inatla kendisini taklit ettiğini söyledi. Yasemin ve Başak arasında bu anlardan sonra sert bir tartışma çıktı. Tartışma kaynanalar odasına da sıçradı. Hanife Hanım dışındaki diğer kaynanalar Başak'ın yaptığını kınadılar.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de.
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