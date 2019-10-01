Yaşar İpek'in kız kardeşi Eylem İpek Şafak kimdir?
Seren Serengil- Yaşar İpek ikilisi arasındaki kriz ardından gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Eylem İpek Şafak oldu. Seren Serengil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Yaşar İpek’in kız kardeşi Eylem İpek Şafak ile ilgili iddialarda bulundu. Peki, Yaşar İpek'in kız kardeşi Eylem İpek Şafak kimdir?
Eylem İpek Şafak, 1989 yılında dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlıdır. Babasını çok küçük yaşlarda iken yitiren Eylem İpek Şafak, 4 kardeştir. Posta Gazetesinde köşe yazarlığı ve bir magazin programında sunuculuk yapan Eylem İpek Şafak, şarkıcı Yaşar İpek'in ise kardeşidir. Eylem İpek Şafak, 2017 yılında Gökhan Şafak ile hayatını birleştirdi. Nikâh töreninde damadın şahitliğini Engin Altan Düzyatan ve Okan Kurt üstlenirken, gelinin şahitliğini Demet Akalın ve Neslişah Alkoçlar yaptı.
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