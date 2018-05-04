◊ “İnsanlık Suçu” sizin için nasıl bir deneyim oluyor?

- Yapımcı Efe İrvül’ün “İnsanlık Suçu” projesi, ekibin çok iyi kurulduğu bir dizi.Benim için ekibin nasıl ve kimlerden oluştuğu önemlidir.Bu anlamda çok isteyerek kabul ettim “İnsanlık Suçu”nu.Altıncı bölüm yayınlanmak üzereyken artık şunu söyleyebilirim ki; bu ekibin kalitesi ve işini iyi yapması üzerine hiç yanılmamışım.Bu ekip, daha çok güzel bölümler çeker.Çünkü o enerji ve birliktelik var.

◊ Proje size ilk teklif edildiğinde en çok neyinden etkilendiniz?

- Projenin Adana’da başlaması beni heyecanlandırdı.Çünkü Adana’yı seviyorum. Adana’nın önemli bir parçası olan Tarsus’ta olacaktı çekimler...Ayrıca yönetmenimiz Barış Yöş’le konuşup, kendine özgü bir bakışı, yaklaşımı olduğunu anlayınca heyecanım ve isteğim arttı.

◊ Dizide Hülya karakterine hayat veriyorsunuz... Nasıl biri Hülya?

- Hülya, hayatı elinden kaymış biri. Ama pes eden biri hiç değil.Dizideki her karakter gibi o da zaaflarla ve hatalarla dolu.Ömür boyu korktuğu bir hesaplaşması var.Ama bu büyük korku, gerçeklerle yüzleşmesine engel olamayacak.Sakladığı her şey patlayıp ortaya dökülüp saçılmasın diye olağanüstü bir kontrolü var.Hayatta ona sahip çıkabilecek tek kişinin oğlu Cemal olduğunu biliyor.Ancak olaylar, Hülya’yı oğulsuz bir mücadeleye itme eşiğine kadar getiriyor.Asıl gücü bu noktada ortaya çıkıyor.Hülya, yaralar içinde bir aslan gibi...

ZAMAN ÇOK HIZLI AKIYOR DERTLERi İYİ SEÇMEK LAZIM

◊ Hülya eşini kaybettikten sonra çok zor bir döneme girdi. Ancak her şeye rağmen mücadele ediyor. Peki sizin, zor durumlar karşısında tutumunuz nasıl olur?

- Hayat hep devam etmek üzerine... Genellikle ben de çözüm ve eylem odaklı davranırım. Ama aynı “İnsanlık Suçu”ndaki karakterler gibi benim de zaaflarım var. Her insan gibi... Bazen olmadık bir noktaya daha uzun zaman harcarım ve takılıp kaldığım olur. Yine de takılıp kaldığım şeylerin niteliği ve niceliği eski yıllara göre çok çok azaldı. Ölümlüyüz ve bunu unutmamamız gerekir. Zaman çok hızlı akıyor, dertleri de iyi seçmek lazım.

◊ Sizce izleyici bu diziyi neden bu kadar sevdi?

- Dizideki karakterler yaşadıkları ve kayıplarından dolayı hırslı, herkes gibi hatalarla ve öfkelerle dolu... Bunlar insanlara gerçek geldi. Herkes kendinden bir şeyler buldu.

◊ Siz “İnsanlık Suçu”nu neden izlerdiniz?

- “İnsanlık Suçu”nu kadrosu çok iyi olduğu ve insanı insan yapan hataların onları nasıl bir hesaplaşmaya iteceğini görmek için izlerdim.

◊ Son olarak “İnsanlık Suçu” izleyicilerine neler söylemek istersiniz?

- Bizi izlemekten vazgeçmeyin. Her türlü eleştirilerini bekliyoruz seyircilerimizin.

Trapezci olmak isterdim

◊ Bugüne kadar yaptığınız işler arasında sizde en çok iz bırakan hangisiydi?

- Bitiyatro’yu kurmak, en büyük izdir hayatımda. “Karanlıkta Koşanlar” ve “Hatırla Sevgili”nin ayrı bir yeri vardır bende. Bir de Tarık Akan ile karşılıklı oynadığımız “Gece Yürüyüşü”... İyi ki de yapmışım.

◊ Kendinize dair en sevdiğiniz özelliğiniz nedir?

- Hayata bağlılığım en sevdiğim özelliğim diyebilirim. Yaşamak aşktır benim için.

◊ Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?

- Trapezci olmak isterdim. Sirkle dolaşır durur, gösterilerime her seferinde bir yenilik ekler, tepeden inmezdim.