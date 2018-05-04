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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.05.2018 - 14:23, Son Güncelleme:

‘Yanı Başımdaki Reaktör’

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‘Yanı Başımdaki Reaktör’

Akkuyu Nükleer Santrali’nin temelinin atılması ile birlikte, nükleer enerji santralleri Türkiye gündeminin başına oturdu. TRT World, ‘Yanı Başımdaki Reaktör’ ile gündemdeki bu konuya çok farklı bir açıdan yaklaşan uluslararası bir belgesele imza attı.

Flamanville Nükleer Santrali’nin hemen yanı başında her sabah koşuya çıkan Vanessa, Nükleer Santralin sınırındaki tarlada yetişen ürünleri büyük bir iştahla tüketen 11 yaşındaki Nino, Santral ’in yer aldığı kıyıda balıkçılık yapan Leconpelia, Santral yakınında yaşayanların sağlık tetkiklerini yapan Doktor Francois ve daha niceleri...Hepsinin ortak yanı Fransa’da iki nükleer reaktörün bulunduğu Flamanville Nükleer Santraline yakın, 1 km karelik alanının içinde yaşıyor olmaları. 

Peki Nükleer Santral’e bu kadar yakın yaşıyor olmakla ilgili Flamanvilleliler ne düşünüyor? Memnunlar mı, kendilerini güvende hissediyorlar mı? Yoksa korkuyorlar mı? 

Yörede Nükleer Santrale en fazla 1 km’den az bir mesafede yaşayan farklı çevrelerden, mesleklerden, yaşlardan ve görüşlerden insanların öykülerinin ve görüşlerinin yer aldığı belgesel, Nükleer Enerji Santrallerinin nasıl çalıştığı, kaza ihtimali ve insan sağlığına ve güvenliğine tehdit oluşturup oluşturmadığı sorusuna cevap arıyor. 

4 Nisan Çarşamba günü TRT World ekranlarında ilk gösterimi yapılan ve büyük ilgi gören “Yanı Başımızdaki Reaktör” belgeseli, 12 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saati ile saat 22.30'da yayınlanacak. Tekrar bölümleri ise 13 Mayıs Pazar günü saat 05.30, 15.30, 01.30, 14 Mayıs Pazartesi günü saat 09.30, 17.30, 15 Mayıs Salı günü saat 03.30, 16 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30, 17 Mayıs Perşembe günü saat 07.30’da ekrana gelecek.

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