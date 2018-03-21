Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanında sürpriz isim dikkat çekti
Vatanım Sensin 49. bölüm fragmanı yayınlandı, kadroya katılan yeni isim gözlerde kaçmadı. 15 Mart itibariyle Mehmet Akif Ersoy karakterini bünyesine dahil eden Vatanım Sensin'in 49. bölümünde ise Vecihi Hürkuş, sürprizi yaşanacak. İlk görüşte deli denecek dâhiliği, fen bilimine ve makinalara hayranlığı, çocuksu merakı ile Vecihi Hürkuş’un, Yakup’la gerçekleşecek didişmeli ancak eğlenceli dostluğu izleyiciler tarafından büyük bir beğeni ile izlenecek. İşte Vatanım Sensin 49. bölüm fragmanı ve detaylar!
Vatanım Sensin dizisinin yeni bölümü için geri sayım sürerken beklenen fragman geldi. 22 Mart tarihli Vatanım Sensin 49. bölümünde Filippos, hedefine Hilal'i alıyor! İzmir halkına verilen korkuyu engellemek için çok anlamlı bir konuşma gerçekleşiyor! Filippos, hedefine Hilal'i almış ve artık ondan kurtulmak amacı içerisine girer. Bu vazife için görevlendirdiği asker, yetimhaneye giderek planını uygulamaya başlar.
İzmir'de yapılacak seçimi engellemek için kirli eller, Türkleri korkutma amacıyla kapılarına uyarı mesajı asar. Bu mesajlar karşısında korkan türkler oylamada geri adım atmak üzeredir. Fakat Cevdet'in yeni dostu Mehmet Akif, halk ile buluşarak onlar çok anlamlı bir konuşma gerçekleştirecektir. Vatanım Sensin, heyecan dolu yeni bölümüyle 22 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Miralay Cevdet ve Mehmet Akif, Filippos'un Türkleri İzmir'den sürerek şehri ele geçirme planına engel olmak için güçlerini birleştirir. Sandıklar kurulup oylama başlamadan önce, Filipos'un zulmü yüzünden halkın kalbine yerleşen korkuyu yenmeleri gerekmektedir.
Hilal ve Leon'un sırrı ortaya çıkmış, iki genç aşklarının imkansızlığıyla yüzleşmiştir. Dahası Hilal'in Leon'un gidişiyle ilgili öğrendikleri durumu daha da zorlaştıracaktır. Öte yandan Yıldız ve Yakup arasındaki kriz de Yıldız'ın fevri bir hareketiyle derinleşir. Baytar'ın şehre sızdığını anlayan Filipos buna engel olmak için orduyu seferber ederken, zamanla yarışan Cevdet, İzmir'i tekrar ayağa kaldıracak Mehmet Akif'e yardım etmenin yeni bir yolunu bulmak zorundadır.
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