Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanında hedef Hilal

Vatanım Sensin 49. bölüm Fragmanı yayında! Filippos, hedefine Hilal'i alıyor! İzmir halkına verilen korkuyu engellemek için çok anlamlı bir konuşma gerçekleşiyor! Filippos, hedefine Hilal'i almış ve artık ondan kurtulmak amacı içerisine girer. Bu vazife için görevlendirdiği asker, yetimhaneye giderek planını uygulamaya başlar.
İzmir'de yapılacak seçimi engellemek için kirli eller, Türkleri korkutma amacıyla kapılarına uyarı mesajı asar. Bu mesajlar karşısında korkan türkler oylamada geri adım atmak üzeredir. Fakat Cevdet'in yeni dostu Mehmet Akif, halk ile buluşarak onlar çok anlamlı bir konuşma gerçekleştirecektir.
Vatanım Sensin, heyecan dolu yeni bölümüyle 22 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cevdet, Yunan ordusundaki görevine dönmeyi başarırken İsmet Paşa komutasındaki ordunun büyük bir zafer kazanmasına da yardımcı olmuştur. Ancak bu zaferin İzmir'deki yankıları ve beklenmedik bir ölüm şehrin sokaklarını karıştırır. Diğer yandan Leon'un Hilal'e aşkı, Cevdet'in, babasının katili olduğu gerçeği ile sınanacaktır. Leon'u bir yol ayrımına getiren bu sınavın sonucunda bambaşka bir sır ortaya dökülecektir.
Sokak olayları giderek şiddetlenirken şehir yangın yerine dönmüştür. Artık İzmirli her Türk'ün hayatı tehlikededir. Filippos'un şeytani ve sinsi bir planın peşinde olduğunu anlayan Cevdet bu felaketi durdurmak için Ankara'dan gelen yardımı İzmir'e sokmanın bir yolunu bulmalıdır.
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