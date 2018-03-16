Vatanım Sensin son bölümde Leon- Hilal evliliği ortaya çıktı | Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarının perşembe akşamlarına damga vuran tarihi dizisi Vatanım Sensin dizisi dün akşam 48. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Türk tarihinin önemli isimlerini sık sık konuk eden Vatanım Sensin’in son bölümünde Mehmet Akif Ersoy sürprizi yaşandı. Finale damga vuran bir diğer sahne ise Leon- Hilal evliliğinin ortaya çıkması damga vurdu. Finalde Yıldız ve Yüzbaşı Yakup arasındaki kıskançlık krizi ardından bir itiraf geldi, Leon-Hilal evliliğini öğrenen ilk isim ise Filippos oldu. Peki yeni bölümde neler olacak? İstifa eden Leon görevine geri dönebilecek mi? Gizli evliliği öğrenen Filippos şimdi ne yapacak? Mehmet Akif Ersoy’un gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Tüm bu soru işaretleri önümüzdeki yanıt bulacak.

Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yunan Ordusu’na kendisini yeniden kabul ettiren Cevdet, artık daha dikkatli olması gerektiğinin farkındadır. İngiliz ajan Charles Hamilton’ın foyasını öğrenen Cevdet, onu öldürür ve Yunan Ordusu içindeki vazifesine geri döner. Fakat Cevdet’in önündeki engel bu kez Leon’dur. Cevdet’in bir vatanperver olduğunu öğrenen Leon, babası Vasili’nin de onun yüzünden öldüğünü düşünür. Cevdet ise Türk halkı için mücadele ettiğini itiraf eder. Bu itirafın akabinde birlikte aynı amaca hizmet ettiklerini belirtir. Büyük bir ikileme düşen Leon, ne yapacağını bilemez bir hale gelir.

İzmir ise tam anlamıyla bir yangın yerine dönüşmüştür. Türk halkı, topraklarını Yunanlara kolay kolay teslim etmeyecektir ve direniş giderek büyür. İzmir’deki duvarın kırmızı ve beyaza boyanması, Yunan Ordusu içinde büyük bir krize sebep olur. Yunan Kumandanı Filippos’un yaptıkları sorgulanmaya başlanır.

Öte yandan İsmet Bey, Milli Mücadele’nin fitilini İzmir’de ateşler. Artık savunma değil, taarruz zamanıdır. Türk halkının beklediği an gelmiştir ve vatanlarını koruyabilmek için her şeyi yapmaya hazırdırlar.