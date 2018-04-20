Vatanım Sensin'e Tuna Nehri akmam diyor türküsü damga vurdu
Vatanım Sensin dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir dakikayı aşan Vatanım Sensin 53. bölüm fragmanına Cevdet ve İsmail Paşa arasındaki diyalog damga vurdu. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı ve detaylar!
Vatanım Sensin’den beklenen haber geldi, dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekran macerasına kısa bir ara veren Vatanım Sensin’in 26 Nisan tarihli 53. Bölümüne dair önemli ipuçları veren fragmana Tuna Nehri akmam diyor şarkısı damga vurdu. Vatanım Sensin, heyecan dolu bölümüyle 26 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
Cevdet, İsmet Paşa'nın planını uygulamak için harekete geçiyor!İsmet Paşa, vatan için kendini feda edecek gönüllü askerlere çok özel bir görev vermiştir. Bu görevin amacına ulaşabilmesi için ise Cevdet'in hoşnut olmayacağı eylemler gerçekleştirmesi gerekir. Savaşın son kritik dönemine girilmek üzeredir. Hastanenin boşlatılmasıyla birlikte planın son aşamalarının hızlı şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir.
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