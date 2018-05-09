Vatanım Sensin 55. bölümde Yakup ölecek mi? Yeni bölüm fragmanı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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09.05.2018 - 13:07, Son Güncelleme:

Vatanım Sensin 55. bölümde Yakup ölecek mi? Yeni bölüm fragmanı

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Vatanım Sensin 55. bölümde Yakup ölecek mi? Yeni bölüm fragmanı

atanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 60 saniye süren ve işkence sahneleriyle başlayan Vatanım Sensin 55. bölüm fragmanının ardından ‘Yakup ölecek mi?’ soruları gündeme geldi. Kuvayi Milliye mensubu anlaşılan Yakup’un akıbeti bu akşam belli olacak. İşte Vatanım Sensin 55.bölüm fragman ve detaylar!

Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanlarıyla önemli ipuçları geldi. 9 Mayıs tarihli yeni bölümde Cevdet’in hem dava arkadaşı hem de damadı olan Yakup, Yunan işkencesine maruz kalıyor; Türk milletinin geleceği için kritik bir karar alıyor!Vatanım Sensin, merakla beklenen bölümüyle 10 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

Yakup'un Kuvayi Milliye mensubu olduğu Yunanlar tarafından anlaşılmıştır. Yakup'u esir alan Yunanlar, Filippos'un emriyle onu öldürmeyecek şekilde çok ağır işkenceleri uygular. Yakup'u yakalayan Filippos elindeki kozları artırmanın tadını çıkarırken, Cevdet ise şüphe çekmemek adına Yakup’un başına gelenleri eli kolu bağlı izlemek zorundadır. Yakup’un kuvvacı olduğunu öğrenen Yıldız, Havva’yı kurtarmanın yolunu arar. Yakup’un tutuklanmasına neden olan uçağı geri almak için Leon’la iş birliği yapan Vecihi ise bambaşka şeylerle geri dönecektir. Filippos konuşmamak için direnen Yakup’u çözmek için akıl almaz bir yönteme başvurur.

 

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