Vatanım Sensin 55. bölümde Yakup ölecek mi? Yeni bölüm fragmanı
atanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 60 saniye süren ve işkence sahneleriyle başlayan Vatanım Sensin 55. bölüm fragmanının ardından ‘Yakup ölecek mi?’ soruları gündeme geldi. Kuvayi Milliye mensubu anlaşılan Yakup’un akıbeti bu akşam belli olacak. İşte Vatanım Sensin 55.bölüm fragman ve detaylar!
Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanlarıyla önemli ipuçları geldi. 9 Mayıs tarihli yeni bölümde Cevdet’in hem dava arkadaşı hem de damadı olan Yakup, Yunan işkencesine maruz kalıyor; Türk milletinin geleceği için kritik bir karar alıyor!Vatanım Sensin, merakla beklenen bölümüyle 10 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
Yakup'un Kuvayi Milliye mensubu olduğu Yunanlar tarafından anlaşılmıştır. Yakup'u esir alan Yunanlar, Filippos'un emriyle onu öldürmeyecek şekilde çok ağır işkenceleri uygular. Yakup'u yakalayan Filippos elindeki kozları artırmanın tadını çıkarırken, Cevdet ise şüphe çekmemek adına Yakup’un başına gelenleri eli kolu bağlı izlemek zorundadır. Yakup’un kuvvacı olduğunu öğrenen Yıldız, Havva’yı kurtarmanın yolunu arar. Yakup’un tutuklanmasına neden olan uçağı geri almak için Leon’la iş birliği yapan Vecihi ise bambaşka şeylerle geri dönecektir. Filippos konuşmamak için direnen Yakup’u çözmek için akıl almaz bir yönteme başvurur.
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