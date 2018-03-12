Vatanım Sensin 48. yeni bölüm fragmanın: Ankara için çalışıyorum

Kanal D ekranlarını kasıp kavuran tarihi dizi Vatanım Sensin’in son gelişmeleri hafızalardaki yerini korurken fragman yayınlandı. 8 Mart tarihli bölümde infaz edilmekten son anda kurtulan Cevdet’in amacı Leon tarafından çözüldü. Babasının ölümünden Cevdet’in sorumlu olduğunu öğrenen Leon’un hamlesi finale damga vurdu. Yeni fragmanla birlikte ilk ipuçları geldi. Özellikle Cevdet’in “Ben Türk Milleti'nin hürriyeti için çalışıyorum” cümlesi dikkat çekti. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Vatanım Sensin 48. bölüm fragmanı ve özeti!
Cevdet'in kuvvacı olduğunu anlayan Leon, silahını ona yönlendirir. Babası Vasili'nin ölümünden Cevdet'i sorumlu tutan Leon, duyduğu hakikat karşısında zor anlar yaşar. Zira Cevdet, Türk Ordusu için çalıştığını ve Yunanları vatanından atmak için mücadele ettiğini itiraf eder.
Bu gerçek Leon'u büyük bir ikileme sürükler. Öte yandan İzmir'de, Milli Mücadele için baş kaldırış başlar. İsmet Bey, halka umut olurken, Türk halkı zaferleri gözlemeye başlar. Yunanistan'dan gelen haberler ise Yunan Kumandanı Filippos için olumsuz olur. Türk halkının azmi karşısında Yunan Ordusu'nu zor zamanlar beklemektedir. Vatanım Sensin, merakla beklenen yeni bölümüyle 15 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
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