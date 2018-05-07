Turabi Çamkıran kimdir? Survivor Turabi kaç yaşında, nereli?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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07.05.2018 - 13:40, Son Güncelleme:

Turabi Çamkıran kimdir? Survivor Turabi kaç yaşında, nereli?

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Turabi Çamkıran kimdir? Survivor Turabi kaç yaşında, nereli?

Survivor'un unutulmaz yarışmacılarından Turabi Çamkıran, Survivor 2018'in en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Geçmişte 2 defa Survivor'da şampiyon olan Turabi Çamkıran'ın yaşı ve özel hayatı merak konusu oldu. Yarışmanın izleyicileri, Turabi Çamkıran hakkında merak ettikleri soruların yanıtını internette bulmaya çalışıyor. Peki, Turabi Çamkıran kimdir? Survivor Turabi kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2018'deki hırsı ve mücadele azmi ile dikkatleri üzerine çeken ünlüler takımının yarışmacısı Turabi Çamkıran, son günlerde en çok merak edilen isimlerden oldu. Turabi Çamkıran'ın kim olduğunu ve yaşını merak eden seyirciler bu konuda internette araştırma yapıyor. İşte Survivor Turabi Çamkıran hakkında merak edilen her şey...

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

1987 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde dünyaya gelen Turabi Çamkıran, aslen Kahramanmaraşlıdır. Meslek olarak da terzilik yaparak geçimini sağlayan Turabi Çamkıran, amatör olarak tekvando, box ve muay thai ile ilgilenmiştir.

Profesyonel olarak “Muay Thai”  yerinde öğrenme isteği ile Tayland’a gitti. Burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Aynı zaman da MMA (kafes dövüşü) maçlarında da birçok ülkede müsabakalara katıldı.

Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dans türünü başarı ile yapan Turabi Çamkıran, 2008 yılında "Benimle Dans Eder Misin" adlı yarışmaya katıldı. 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler’in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmada da boy gösteren Çamkıran, 2014 yılında katıldığı Survivor'da sezonu şampiyon olarak tamamladı. Ardından 2015 yılında Survivor All Star’a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı.

"Kertenkele" adlı televizyon dizisinin oyuncu kadrosuna 52. bölümden itibaren dahil olan Turabi Çamkıran bu dizide Timur Acar, Dilşad Şimşek, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Sera Tokdemir, Umut Oğuz, Mehtap Bayri, Eda Özerkan, Selahattin Taşdöğen, Gafur Uzuner ile birlikte rol aldı. 2018 yılında 3. defa Survivor kadrosuna dahil olan Turabi Çamkıran, "3 benim uğurlu sayım, neden 3’te 3 olmasın" sözleriyle ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.

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