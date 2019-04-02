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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
02.04.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

TRT1 yayın akışında bugün hangi programlar var?

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TRT1 yayın akışında bugün hangi programlar var?

TRT1 yayın akışındaki değişiklik kanal takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Miraç Kandili nedeniyle TRT1 yayın akışında farklılığa gidildi. 2 Nisan tarihli yayın akışına göre, salı akşamı dizisi Halka ekran macerasına ara verdi. Peki, TRT1 yayın akışında bugün hangi programlar var?

Hande Erçel, Serkan Çayoğlu ve Kaan Yıldırım başrollerini paylaştığı Halka dizisinin takipçileri TRT1 yayın akışı bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Dizinin fragmanı yayınlandı ancak tarih bilgisinin değiştiği görüldü. Yayınlanan fragmana göre yeni bölüm 9 Nisan Salı akşamı yayınlanacak. Peki, TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

3'te 3 Tarih
Saat: 00:15 - 01:15 (60 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Ekranların tarih temalı tek yarışma programı...

Elimi Bırakma
Saat: 01:15 - 03:15 (120 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ailesini bir arada tutmak için mücadele eden Feride Hanım'ın hikayesi...

3'te 3 Tarih
Saat: 03:15 - 04:05 (50 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Ekranların tarih temalı tek yarışma programı...

Aileler Yarışıyor
Saat: 04:05 - 05:15 (70 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Bir dönemin sevilen yarışma programı Aileler Yarışıyor yeniden ekranlarda...

Işığın Prensesi
Saat: 05:15 - 06:20 (65 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Kral Seongjo’nun kızı Prenses Jeongmyeon'un hikayesi...

Yeşil Deniz
Saat: 06:20 - 09:00 (160 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Küçük bir Ege kasabasında yaşanan birbirinden komik olaylar...

1'de Bugün
Saat: 09:00 - 09:10 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...

Seksenler
Saat: 09:10 - 11:45 (155 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...

Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
Saat: 11:45 - 13:20 (95 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sağlık alanındaki yeni rehberiniz...

Pelin Çift ile İyi Fikir
Saat: 13:20 - 15:35 (135 dakika) c
Tür: Eğlence
Özet: Yaratıcı fikirler, hayatımızı kolaylaştıracak küçük bilgiler ekrana geliyor.

1'de Bugün
Saat: 15:35 - 15:45 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...

Aileler Yarışıyor
Saat: 15:45 - 17:00 (75 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Bir dönemin sevilen yarışma programı Aileler Yarışıyor yeniden ekranlarda...

Işığın Prensesi
Saat: 17:00 - 18:55 (115 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Kore'nin çalkantılı döneminde, entrikalar ve mücadeleler arasında yaşanan bir aşk hikâyesi...

Doğrusu Ne?
Saat: 18:55 - 19:00 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?

Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

Miraç Kandili Özel Programı
Saat: 20:00 - 22:00 (120 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: İslam dininde kutsal sayılan Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili, özel bir programla ekrana geliyor.

Halka
Saat: 22:00 - 01:00 (180 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Mafya, para ve entrikanın hakim olduğu karanlık dünyayı yıkmaya çalışan Cihangir ve Kaan'ın mücadelesi...
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