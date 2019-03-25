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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
25.03.2019 - 08:06, Son Güncelleme:

TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar var? 25 Mart TRT 1 yayın akışı

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TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar var? 25 Mart TRT 1 yayın akışı

TRT1’in 25 Mart tarihli yayın akışı, milli maçları ve dizileri takip etmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Çeşitli sebeplerle yayın akışında değişikliğe giden TRT1’in bugünkü yayın akışında milli maç dikkat çekerken; Vuslat dizisinin akıbeti soru işareti bıraktı. Peki, TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar var, milli maç nedeniyle ekran macerasına ara veren Vuslat dizisi ne zaman yayınlanacak?

Dizi ve futbolseverler, TRT1 yayın akışı bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, milli takımın Avrupa Şampiyonası elemeleri maçlarını yayınlayan TRT1’in 25 Mart tarihli yayın akışında hangi programlar ve diziler yer alıyor?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Afgan Kömürü
Saat: 00:15 - 00:40 (25 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Bir ülkenin geleceğinden vazgeçmek zorunda kalışının öyküsü...

Halka
Saat: 00:40 - 03:05 (145 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Mafya, para ve entrikanın hakim olduğu karanlık dünyayı yıkmaya çalışan Cihangir ve Kaan'ın mücadelesi...

Beni Böyle Sev
Saat: 03:05 - 05:00 (115 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Yolları İstanbul'da kesişen Ömer'le Ayşem'in aşk öyküsü...

Kralın Kızı
Saat: 05:00 - 06:05 (65 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Kral Yung'un gerçek kızı olduğunu bilmeden mutlu bir köy yaşamı süren Solnan'ın hikayesi...

Yeşil Deniz
Saat: 06:05 - 08:55 (170 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Küçük bir Ege kasabasında yaşanan birbirinden komik olaylar...

1'de Bugün
Saat: 08:55 - 09:05 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...

Seksenler
Saat: 09:05 - 11:45 (160 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...

Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
Saat: 11:45 - 13:40 (115 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sağlık alanındaki yeni rehberiniz...

Pelin Çift ile İyi Fikir
Saat: 13:40 - 15:35 (115 dakika) c
Tür: Eğlence
Özet: Yaratıcı fikirler, hayatımızı kolaylaştıracak küçük bilgiler ekrana geliyor.

1'de Bugün
Saat: 15:35 - 15:45 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...

Aileler Yarışıyor
Saat: 15:45 - 17:45 (120 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Bir dönemin sevilen yarışma programı Aileler Yarışıyor yeniden ekranlarda...

Kralın Kızı
Saat: 17:45 - 18:55 (70 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Kral Yung'un gerçek kızı olduğunu bilmeden mutlu bir köy yaşamı süren Solnan'ın hikayesi...

Doğrusu Ne?
Saat: 18:55 - 19:00 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?

Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

Türkiye - Moldova
Saat: 20:00 - 20:45 (45 dakika) c
Tür: Spor
Özet: Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçı...

Devre Arası
Saat: 20:45 - 21:00 (15 dakika)
Tür: Spor

Türkiye - Moldova
Saat: 21:00 - 22:00 (60 dakika) c
Tür: Spor
Özet: Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçı...

3'te 3 Tarih
Saat: 22:00 - 23:30 (90 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Ekranların tarih temalı tek yarışma programı...

Sevdam Gözlerinde Kaldı
Saat: 23:30 - 01:35 (125 dakika)
Tür: Sinema
Özet: 1970'lerin siyasi ortamında yaşanmış bir aşk hikayesi...

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