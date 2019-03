TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar var? 25 Mart TRT 1 yayın akışı

Dizi ve futbolseverler, TRT1 yayın akışı bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, milli takımın Avrupa Şampiyonası elemeleri maçlarını yayınlayan TRT1’in 25 Mart tarihli yayın akışında hangi programlar ve diziler yer alıyor?

TRT 1 YAYIN AKIŞI



Afgan Kömürü

Saat: 00:15 - 00:40 (25 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Bir ülkenin geleceğinden vazgeçmek zorunda kalışının öyküsü...



Halka

Saat: 00:40 - 03:05 (145 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Mafya, para ve entrikanın hakim olduğu karanlık dünyayı yıkmaya çalışan Cihangir ve Kaan'ın mücadelesi...



Beni Böyle Sev

Saat: 03:05 - 05:00 (115 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Yolları İstanbul'da kesişen Ömer'le Ayşem'in aşk öyküsü...



Kralın Kızı

Saat: 05:00 - 06:05 (65 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Kral Yung'un gerçek kızı olduğunu bilmeden mutlu bir köy yaşamı süren Solnan'ın hikayesi...



Yeşil Deniz

Saat: 06:05 - 08:55 (170 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Küçük bir Ege kasabasında yaşanan birbirinden komik olaylar...



1'de Bugün

Saat: 08:55 - 09:05 (10 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...



Seksenler

Saat: 09:05 - 11:45 (160 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...



Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

Saat: 11:45 - 13:40 (115 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Sağlık alanındaki yeni rehberiniz...



Pelin Çift ile İyi Fikir

Saat: 13:40 - 15:35 (115 dakika) c

Tür: Eğlence

Özet: Yaratıcı fikirler, hayatımızı kolaylaştıracak küçük bilgiler ekrana geliyor.



1'de Bugün

Saat: 15:35 - 15:45 (10 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...



Aileler Yarışıyor

Saat: 15:45 - 17:45 (120 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Bir dönemin sevilen yarışma programı Aileler Yarışıyor yeniden ekranlarda...



Kralın Kızı

Saat: 17:45 - 18:55 (70 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Kral Yung'un gerçek kızı olduğunu bilmeden mutlu bir köy yaşamı süren Solnan'ın hikayesi...



Doğrusu Ne?

Saat: 18:55 - 19:00 (5 dakika)

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?



Ana Haber

Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.



Türkiye - Moldova

Saat: 20:00 - 20:45 (45 dakika) c

Tür: Spor

Özet: Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçı...



Devre Arası

Saat: 20:45 - 21:00 (15 dakika)

Tür: Spor



Türkiye - Moldova

Saat: 21:00 - 22:00 (60 dakika) c

Tür: Spor

Özet: Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçı...



3'te 3 Tarih

Saat: 22:00 - 23:30 (90 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Ekranların tarih temalı tek yarışma programı...



Sevdam Gözlerinde Kaldı

Saat: 23:30 - 01:35 (125 dakika)

Tür: Sinema

Özet: 1970'lerin siyasi ortamında yaşanmış bir aşk hikayesi...