TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar var? 25 Mart TRT 1 yayın akışı
TRT1’in 25 Mart tarihli yayın akışı, milli maçları ve dizileri takip etmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Çeşitli sebeplerle yayın akışında değişikliğe giden TRT1’in bugünkü yayın akışında milli maç dikkat çekerken; Vuslat dizisinin akıbeti soru işareti bıraktı. Peki, TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar var, milli maç nedeniyle ekran macerasına ara veren Vuslat dizisi ne zaman yayınlanacak?
Dizi ve futbolseverler, TRT1 yayın akışı bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, milli takımın Avrupa Şampiyonası elemeleri maçlarını yayınlayan TRT1’in 25 Mart tarihli yayın akışında hangi programlar ve diziler yer alıyor?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
Afgan Kömürü
Saat: 00:15 - 00:40 (25 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Bir ülkenin geleceğinden vazgeçmek zorunda kalışının öyküsü...
Halka
Saat: 00:40 - 03:05 (145 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Mafya, para ve entrikanın hakim olduğu karanlık dünyayı yıkmaya çalışan Cihangir ve Kaan'ın mücadelesi...
Beni Böyle Sev
Saat: 03:05 - 05:00 (115 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Yolları İstanbul'da kesişen Ömer'le Ayşem'in aşk öyküsü...
Kralın Kızı
Saat: 05:00 - 06:05 (65 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Kral Yung'un gerçek kızı olduğunu bilmeden mutlu bir köy yaşamı süren Solnan'ın hikayesi...
Yeşil Deniz
Saat: 06:05 - 08:55 (170 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Küçük bir Ege kasabasında yaşanan birbirinden komik olaylar...
1'de Bugün
Saat: 08:55 - 09:05 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Seksenler
Saat: 09:05 - 11:45 (160 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...
Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
Saat: 11:45 - 13:40 (115 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sağlık alanındaki yeni rehberiniz...
Pelin Çift ile İyi Fikir
Saat: 13:40 - 15:35 (115 dakika) c
Tür: Eğlence
Özet: Yaratıcı fikirler, hayatımızı kolaylaştıracak küçük bilgiler ekrana geliyor.
1'de Bugün
Saat: 15:35 - 15:45 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Aileler Yarışıyor
Saat: 15:45 - 17:45 (120 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Bir dönemin sevilen yarışma programı Aileler Yarışıyor yeniden ekranlarda...
Kralın Kızı
Saat: 17:45 - 18:55 (70 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Kral Yung'un gerçek kızı olduğunu bilmeden mutlu bir köy yaşamı süren Solnan'ın hikayesi...
Doğrusu Ne?
Saat: 18:55 - 19:00 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?
Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
Türkiye - Moldova
Saat: 20:00 - 20:45 (45 dakika) c
Tür: Spor
Özet: Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçı...
Devre Arası
Saat: 20:45 - 21:00 (15 dakika)
Tür: Spor
Türkiye - Moldova
Saat: 21:00 - 22:00 (60 dakika) c
Tür: Spor
Özet: Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçı...
3'te 3 Tarih
Saat: 22:00 - 23:30 (90 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Ekranların tarih temalı tek yarışma programı...
Sevdam Gözlerinde Kaldı
Saat: 23:30 - 01:35 (125 dakika)
Tür: Sinema
Özet: 1970'lerin siyasi ortamında yaşanmış bir aşk hikayesi...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle