Taner Ölmez'in sevgilisi Ece Çeşmioğlu kimdir?
Son günlerin popüler dizisi Mucize Doktor'un yıldızı Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'nun doğum gününü Instagram hesabından kutladı. Bu gelişmenin ardından Ece Çeşmioğlu'nun kim olduğu ve özel yaşamı merak konusu oldu. Peki, Taner Ölmez'in sevgilisi Ece Çeşmioğlu kimdir?
Yeni dizisi sayesinde büyük bir hayran kitlesi edinen Taner Ölmez'in sevgilisi Ece Çeşmioğlu, magazin basınını yakından takip edenlerin bildiği bir isim. İşte, Ece Çeşmioğlu hakkında merak edilenler...
Ece Çeşmioğlu 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümü 2015 mezunu olan Ece Çeşmioğlu, Ev adlı sinema filminde (Alper Özyurtlu/Caner Özyurtlu) rol aldı. Oynadığı tv dizilerinden birkaçı; Yuvamdaki Düşman, Yüzyüze, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yazın Öyküsü, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, İki Aile, Söz dizisidir.
Özgür Yalım’ın yönettiği “Macbeth”, Ülkü Duru’nun yönettiği “Cumartesi, Pazar, Pazartesi” ve Yiğit Setdemir’in yönettiği “360” adlı sözsüz oyun mezuniyet projelerinden birkaçıdır. Bu sezon Kayhan Berkin’in yönettiği “Dogville” oyununda “Grace” karakteriyle oyunculuk kariyerine devam etmektedir.
Ece Çeşmioğlu'nun boyu 1,63'tür.
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