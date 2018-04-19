Survivor'ın yeni bölüm fragmanında dikkat çeken Cumali yorumu
Survivor'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Yarışmanın bu akşamki bölümü öncesinde geçtiğimiz hafta elenen Cumali hakkında Hakan'ın sözleri damga vuruyor. Survivor gönüllüler takımında geçtiğimiz hafta yapılan elemenin yankıları sürüyor. Peki Survivor 2018'de bu akşam neler yaşanacak? İşte detaylar
Survivor'da Cumali'nin elenmesi hem ünlüler takımında, hem de gönüllüler takımında ana gündem maddesi haline geldi. Hakan yaptığı açıklamada, 'Cumali'nin gitmesinin takımı güçlendireceğini düşünüyorum.' diyerek ilk yorumu hakkında kısa bir kesit yayınlandı.
Ünlüler takımında da Turabi'nin Cumali hakkında sözleri benzer durumdaydı. Cumali'nin gitmesiyle bizi daha çok zorlayacaklar diyen Turabi, ama yıkamayacaklar diyerek ekledi. Peki Survivor'da bu akşam neler yaşanacak? İşte yeni bölüm fragmanı
Yorumları Göster
Yorumları Gizle